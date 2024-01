La intel·ligència artificial, al rescat de les pimes

L'arribada de la crisi per la COVID-19 ha representat un cop fort per a tots els sectors industrials, entre els quals hi ha la petita i mitjana empresa. Ja al començament del confinament, al mes de març, CEPYME advertia que el 96 % de les pimes espanyoles pensava que la crisi afectaria de manera negativa o molt negativa el seu negoci, com va concloure el seu Baròmetre pimes. Aquest mateix mes de març es tancava amb una caiguda en el nombre de petites i mitjanes empreses de 85.690, que va deixar un total de 2.803.769 pimes a l'Estat espanyol. I tot just dos mesos després, l'estudi del Consell General dels Col·legis de Gestors Administratius preveia el tancament a curt termini d'unes altres 240.000 pimes. No obstant això, segons els experts en intel·ligència de negoci, aquest futur tan complicat podria millorar gràcies a les innovacions tecnològiques de les quals fins ara pràcticament només es beneficiaven les grans empreses.

«Qualsevol tipus d'empresa pot aprofitar la intel·ligència artificial (IA) i buscar-hi suport per sortir de la crisi amb independència de la mida que tingui. La gran diferència serà l'aproximació que hi faci», diu Josep Curto Díaz, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. A parer seu, som en una situació semblant a la del començament dels anys setanta, quan només les grans companyies podien invertir en els primers ordinadors, però amb una diferència fonamental respecte a aquesta època. «Les pimes tenen capacitats limitades tant en pressupost com en maduresa analítica, i actualment només les grans empreses poden crear solucions molt específiques per als seus processos de negoci. No obstant això, les pimes es poden beneficiar dels serveis de proveïdors tecnològics que han integrat la intel·ligència artificial», afirma.

Com explica el professor de la UOC, per poder evitar l'alta inversió que es deriva de crear sistemes ad-hoc, les pimes tenen l'opció d'enllaçar amb els serveis d'intel·ligència artificial en núvol, uns serveis, coneguts en el mercat com machine learning as a service (aprenentatge automàtic com a servei), que redueixen les complexitats operatives i les tecnologies per fer servir la intel·ligència artificial. Aquestes plataformes es fonamenten en el pagament per ús, per la qual cosa els preus que ofereixen estan lligats a la quantitat de dades i a les prestacions de rendiment necessàries. «Aquest tipus de solucions, ja existents en el mercat, com BigML o DataRobot , redueixen sens dubte la inversió necessària i les complexitats tecnològiques», diu el professor Curto Díaz.