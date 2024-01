Cibercrimen: ¿nuevas amenazas, nuevas respuestas?

La crisis de la COVID-19 ha incrementado el secuestro de datos, las falsificaciones, los ataques maliciosos, el contenido de explotación sexual infantil y las campañas de desinformación, según el informe Catching the virus cybercrime, disinformation and the COVID-19 pandemic, elaborado por la Europol. Los cibercriminales se han adaptado a la crisis y han adaptado a ella su modus operandi. «Los ataques cibernéticos se están volviendo cada vez más sofisticados: este fenómeno delictivo no conoce fronteras nacionales, por lo que es más difícil tanto su control como su prevención», afirma Marc Balcells, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y miembro del comité científico organizador del Congreso Internacional de Internet, Derecho y Política (IDP). Cybercrime: new threats, new responses, que tendrá lugar de forma online los días 1 y 2 de julio.

«La crisis de la COVID-19 no es tanto la causante como la aceleradora de una tendencia de desplazamiento de actividades diarias del espacio físico al ciberespacio que puede haber incidido directamente, y lo hará aún más en el futuro, tanto en la reducción de la delincuencia en las calles como en el aumento de la delincuencia perpetrada en el ciberespacio», afirma Fernando Miró, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Miguel Hernández de Elche y ponente del congreso. El catedrático presentará en su conferencia en línea el estudio COVID y cibercrimen: El crimen cuando las calles están vacías e Internet lleno que analiza el impacto que la crisis de la COVID-19 ha tenido en la cibercriminalidad. «Por un lado, se recopilan los indicios existentes respecto al supuesto aumento del cibercrimen derivado del confinamiento, y por el otro, a partir de la constatación de la falta de información, se reflexionará sobre qué marcos teóricos y qué premisas son necesarias para afrontar el estudio científico del impacto de la COVID-19 en el cibercrimen», explica Miró.





Durante los dos días de congreso, habrá una conferencia inicial y, después, una mesa redonda con expertos en la materia para discutir sobre el tema y profundizar en él.