Cibercrim: noves amenaces, noves respostes?

La crisi de la COVID-19 ha augmentat el segrest de dades, les falsificacions, els atacs maliciosos, el contingut d'explotació sexual infantil i les campanyes de desinformació, segons l'informe Catching the virus cybercrime, disinformation and the COVID-19 pandemic, elaborat per l'Europol. Els cibercriminals s'han adaptat a la crisi i hi han adaptat el seu modus operandi. «Els atacs cibernètics es van tornant cada vegada més sofisticats: aquest fenomen delictiu no coneix fronteres nacionals, per la qual cosa és més difícil tant fer-ne el control com la prevenció», afirma Marc Balcells, professor dels Estudis de Dret i membre del comitè científic organitzador del Congrés Internacional d'Internet, Dret i Política (IDP). Cybercrime: new threats, new responses, que tindrà lloc de forma online els dies 1 i 2 de juliol.

«La crisi de la COVID-19 no és tant la causant com l'acceleradora d'una tendència de desplaçament d'activitats diàries de l'espai físic al ciberespai que pot haver incidit directament, i ho farà encara més en el futur, tant en la reducció de la delinqüència als carrers com en l'augment de la delinqüència que es perpetra en el ciberespai», afirma Fernando Miró, catedràtic de Dret Penal de la Universitat Miguel Hernández d'Elx i ponent del congrés. El catedràtic presentarà en la seva conferència l’estudi COVID y cibercrimen: El crimen cuando las calles están vacías e Internet lleno que analitza l'impacte que la crisi ha tingut en la cibercriminalitat. «D'una banda, es recullen els indicis existents respecte al suposat augment del cibercrim derivat del confinament, i de l'altra, a partir de la constatació de la manca d'informació, es reflexionarà sobre quins marcs teòrics i quines premisses són necessàries per afrontar l'estudi científic de l'impacte de la COVID-19 en el cibercrim», explica Miró.





Durant els dos dies de congrés, hi haurà una conferència inicial i, després, una taula rodona amb experts sobre la matèria per discutir el tema i aprofundir-hi.