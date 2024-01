TikTok, la cuna del activismo político

El oversharing político puede ser un peligro

En esta línea, Lalueza recuerda el peligro que puede suponer compartir la orientación política en las redes, considerada como una información personal y privada. «Este tipo de retos, que comportan un posicionamiento político tan explícito como gratuito, conllevan un riesgo del que apenas son conscientes la mayor parte de las personas que lo han seguido. Facilitar abiertamente y sin ninguna restricción información sobre la propia ideología —en particular si dicha ideología aún no ha sido suficientemente madurada— puede tener consecuencias en el futuro, teniendo en cuenta que internet tiene memoria», advierte Lalueza. Este fenómeno se conoce como oversharing, es decir, sobreexponer toda nuestra información en internet. Un estudio de la firma de ciberseguridad Kaspersky refleja que hasta un 61 % de las personas de entre 16 y 24 años comparte imágenes e información privada en las redes.

TikTok permite compartir contenido con usuarios que no forman parte de nuestro círculo próximo de contactos y, hasta cierto punto, escapar del filtro burbuja. Para Lalueza, la posibilidad de establecer una interacción y una conexión con otros usuarios es una de las claves de TikTok y puede suponer, además, una clara ventaja de cara a su utilización por parte de actores políticos. Además, según el experto, propicia la «promiscuidad» de consumo de contenidos digitales, es decir, facilita el acceso a contenidos creados por usuarios que no nos siguen y a los que no seguimos.

«Las redes sociales tienen capacidad de polinización. Nuestra indignación también puede servir para transportar involuntariamente contenidos del signo contrario a nuestra forma de pensar. En este sentido, en TikTok también podemos ver este tipo de estrategia tan usada por partidos de ultraderecha», afirma Pellicer. TikTok se basa, sobre todo, en el humor y el sarcasmo como herramientas comunes; por ejemplo, el #tagdelcayetano lo realizan también aquellos que no se sienten identificados con él, igual que su contrario, el #tagdelperroflauta o el #tagdelajenni. «El humor puede servir para relativizar y limar asperezas, pero en ocasiones es un instrumento para ridiculizar a los que no piensan igual», afirma Lalueza.

Cosechar ideas en TikTok para recoger voto joven

Ya son muchos los partidos políticos que están en TikTok: VOX —es el que tiene más seguidores— PSOE y Podemos son algunos de los que ya han desembarcado en la red china, y quizá en el futuro muchos otros partidos se lo plantearán. «Estar por estar no sirve para nada; es importante tener una estrategia comunicativa, crear activismo político y construir comunidad», afirma Pellicer. Eso puede hacerse mediante una cuenta oficial o, como aconseja Pellicer, aglutinando una comunidad de individuos con un pensamiento similar y creando campañas que parezcan naturales pero que tengan una estrategia política detrás.

Pero si una gran mayoría de los usuarios que hay en TikTok no puede votar, ¿por qué les interesa a los partidos políticos estar en una red donde su público no puede darles el apoyo en las urnas? «Porque las ideologías se van cultivando y los adolescentes de hoy serán los futuros votantes, por ello, se asientan ideas y en esta batalla, TikTok es una ventana más”, explica Pellicer», explica Pellicer. De hecho, según el experto, el movimiento ultraconservador es muy potente en las redes y está vertiendo todas estas ideologías para acercarse a estos colectivos más jóvenes.

En esta línea, Lalueza afirma que muchos contextos políticos están tan visceralmente bipolarizados —en parte por el efecto del filtro burbuja que generan las propias redes sociales— que provocan «una especie de empate técnico difícil de romper si no es consiguiendo el apoyo masivo de los jóvenes que se incorporarán como votantes primerizos en los próximos comicios». Además, en TikTok ya ha empezado la colonización por parte de un usuario más adulto y, por tanto, conviene ir tomando posiciones para consolidar una presencia relevante para cuando, más pronto que tarde, la aplicación deje de ser ese reducto de niños y adolescentes con el que hasta hace poco ha sido identificada.