TikTok, el bressol de l'activisme polític

Al míting de Tulsa de Donald Trump hi van assistir unes 6.200 persones —menys d'un terç de les que cabien al pavelló— i va ser considerat un fracàs. De fet, el discurs a l'exterior del president es va anul·lar per la falta de públic. La convocatòria havia de mobilitzar 19.000 persones, però s'hi van sumar una sèrie de factors: el fet d'organitzar un míting en plena pandèmia de la COVID-19 i en un moment de baixa popularitat de Trump, les disputes pel moviment Black Lives Matter i una mobilització mundial de trolejada de registres d'assistència per part de molts usuaris de TikTok van ser alguns dels detonants decisius d'aquest fracàs. «S'ha fet evident que TikTok és una eina comunicativa molt eficaç; a més, els usuaris més joves mostren cada vegada més sensibilitat política», afirma Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Segons el Pew Research Center, més de la meitat de la Generació Z va afirmar que havia votat en les eleccions de 2018 a Estats Units i es preveu una tendència similar per les de 2020, on 47 milions de joves d’entre 18 i 29 anys hi podran participar.

«El fet que TikTok sigui un espai d'expressió política i activisme és una evolució cap a la maduresa. Totes les xarxes socials maduren i en algun moment d'aquest trajecte es converteixen en eines de ciberactivisme», explica Miquel Pellicer, professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. La xarxa TikTok sembla haver evolucionat dels vídeos musicals amb filtres i coreografies impossibles cap a altres temàtiques. Segons Lalueza, aquesta maduresa també s'explica per un ús més ampli d'aquesta xarxa per part d'altres col·lectius. «Continua essent una aplicació relativament jove en què domina el bonrotllisme, però ha assolit una massa crítica d'usuaris que dificulta aquesta uniformitat fundacional. Amb tants milions de persones emprant TikTok, ja hi ha lloc per a usos molt més diversos, i això inclou el ciberactivisme i la ideologització de continguts», afirma.

Aquesta mateixa evolució l'han viscut altres xarxes socials, com ara Facebook, Twitter o Instagram. «No és una qüestió de novetat, sinó un salt qualitatiu: ha deixat de ser una xarxa adolescent i infantil i s'ha convertit en una xarxa que inclou públics nous i on s'han abocat estratègies polítiques o de propaganda política», explica Pellicer. Snapchat ja es va mostrar decisiu davant els tirotejos a l'escola pública de Parkland i les protestes juvenils contra l'ús d'armes, i ara TikTok n’agafa el relleu. «És una xarxa per a l'expressió i l'activisme polític. El ciberactivisme es basa en una filosofia en la qual tots els usuaris estan connectats i, d'alguna manera, aquestes eines serveixen per proposar aquesta activitat política o ideològica», afegeix.