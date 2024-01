Por qué (y cómo) proteger tu ciberidentidad

Cuanto más anónimo en internet, mejor

El potencial peligro de que nuestra identidad pueda ser robada no es la única causa por la que resulta sensato preservar el anonimato en internet. También la búsqueda de empleo puede verse truncada por no haber tomado las precauciones necesarias para borrar todo rastro de nuestros datos en la red. El informe 2019 Talento Conectado, elaborado por el portal de búsqueda de trabajo Infoempleo y por la empresa de servicios profesionales EY, afirma que el 81 % de las organizaciones reconoce consultar las redes sociales de los profesionales preseleccionados antes de tomar una decisión de contratación. Algo que no es ningún problema si se cuenta con un historial inmaculado, pero no siempre es así: el mismo estudio desvela que el 34 % de las organizaciones ha desestimado la candidatura de algún aspirante a un puesto de trabajo por la imagen que proyectaba en alguno de sus perfiles en redes.

De ahí la importancia de usar las redes con moderación o incluso utilizando un pseudónimo, tal y como recomienda Miranda-Saavedra. Otras medidas: no publicar el teléfono y la dirección, no subir fotos personales, deshabilitar permisos que la red social no necesite y evitar colgar comentarios en sitios públicos o no hablar con quien no conocemos.

Para evitar que nadie pueda seguir nuestro rastro en internet podemos poner en práctica varias estrategias. Entre ellas, algunas tan básicas como actualizar todo el software que utilicemos, ya que los parches de actualización muchas veces son parches de seguridad; no instalar extensiones en el navegador que no conozcamos; evitar rellenar preguntas personales para recuperar accesos; no compartir nuestras contraseñas con nadie; no conectarse a redes wifi abiertas que no conocemos; renovar contraseñas al menos cada ocho semanas; o decantarse por las más extensas y, a ser posible, que incluyan varias palabras. «Una contraseña con números y símbolos es más difícil de recordar, pero sobre todo es menos efectiva que una formada por seis palabras que no tengan relación», señala Diego Miranda-Saavedra

En cuanto a la navegación, Miranda-Saavedra recomienda Brave o Firefox como alternativa a Chrome, ya que este navegador registra las páginas visitadas y envía esta información a los servidores de Google. En caso de usar Firefox, es buena idea instalar extensiones como Disable WebRTC para desactivar el protocolo WebRTC que viene por defecto en Firefox y que podría revelar nuestra dirección IP aun estando usando una VPN; Privacy Bagder para bloquear rastreadores; Facebook Container para impedir que Facebook nos rastree por internet, o uBlock Origin para bloquear anuncios.

Otra recomendación es decantarse por Startpage o DuckDuckGo en lugar de Google. «Google registra todas nuestras actividades desde que empezamos a buscar, aunque estés en modo incógnito. Sin embargo, Startpage y DuckDuckGo protegen tu intimidad mientras buscas. Su modelo de negocio se basa en presentar los productos que buscas solo usando las palabras de tu búsqueda en tiempo real, pero estas ni se archivan ni son recomendaciones verdaderamente personalizadas», señala el profesor de la UOC.