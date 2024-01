Per què (i com) has de protegir la teva ciberidentitat

Com més anònim a internet, millor

El perill potencial que la nostra identitat pugui ser robada no és l'única causa per la qual resulta sensat preservar l'anonimat a internet. També la recerca de feina es pot veure truncada per no haver pres les precaucions necessàries per esborrar tota mena de rastre de les nostres dades a la xarxa. L ' informe 2019 Talento Conectado, elaborat pel portal de recerca de feina Infoempleo i per l'empresa de serveis professionals EY, afirma que el 81 % de les organitzacions reconeix consultar les xarxes socials dels professionals preseleccionats abans de prendre una decisió de contractació. Una cosa que no és cap problema si es té un historial immaculat, però no sempre és així: el mateix estudi revela que el 34 % de les organitzacions ha desestimat la candidatura d'algun aspirant a un lloc de treball per la imatge que projectava en algun dels seus perfils a les xarxes.

D'aquí la importància d'utilitzar les xarxes amb moderació o fins i tot utilitzant un pseudònim, tal com recomana Miranda-Saavedra. Altres mesures: no publicar el telèfon i l'adreça, no pujar fotos personals, desactivar permisos que la xarxa social no necessiti i evitar penjar comentaris en llocs públics o no parlar amb qui no coneixem.

Per evitar que ningú pugui seguir el nostre rastre a internet podem posar en pràctica diverses estratègies. Entre elles, algunes de tan bàsiques com actualitzar tot el programari que utilitzem, ja que els pegats d'actualització moltes vegades són pegats de seguretat; no instal·lar extensions al navegador que no coneguem; evitar omplir preguntes personals per recuperar accessos; no compartir les nostres contrasenyes amb ningú; no connectar-nos a xarxes wifi obertes que no coneixem; renovar contrasenyes com a mínim cada vuit setmanes; o decantar-nos per les més extenses i, si pot ser, que incloguin diverses paraules. «Una contrasenya amb números i símbols és més difícil de recordar, però sobretot és menys efectiva que una de formada per sis paraules que no tinguin relació», assenyala Diego Miranda-Saavedra

Pel que fa a la navegació, Miranda-Saavedra recomana Brave o Firefox com a alternativa a Chrome, ja que aquest navegador registra les pàgines visitades i envia aquesta informació als servidors de Google. En cas que s'usi Firefox, és bona idea instal·lar extensions com Disable WebRTC per desactivar el protocol WebRTC que ve per defecte a Firefox i que podria revelar la nostra adreça IP tot i estar fent servir una VPN; Privacy Bagder per bloquejar rastrejadors; Facebook Container per impedir que Facebook ens rastregi per internet, o uBlock Origin per bloquejar anuncis.

Una altra recomanació és decantar-se per Startpage o DuckDuckGo en lloc de Google. «Google registra totes les nostres activitats des que comencem a buscar, encara que estiguis en mode d'incògnit. No obstant això, Startpage i DuckDuckGo protegeixen la teva intimitat mentre busques. El seu model de negoci es basa a presentar els productes que busques només fent servir les paraules de la cerca en temps real, però ni s'arxiven ni són recomanacions veritablement personalitzades», assenyala el professor de la UOC.