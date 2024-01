El consumo de podcasts aumenta durante el confinamiento

Tendencia al alza

Aunque los datos de consumo obtenidos durante los meses de confinamiento sean espectaculares, no han sorprendido a la industria, ya que el éxito de este medio venía cocinándose desde hacía unos años hasta alcanzar su punto álgido en 2019. «Hoy en día, el podcast está tomando una velocidad increíble. Básicamente quien como institución, grupo, colectivo o medio no tenía podcast, o se lo está planteando o ya ha empezado a hacerlo», comenta Efraín Foglia. En este proceso tiene mucho que ver la entrada en juego de plataformas como Spotify: «No es lo mismo escuchar un podcast desde una aplicación de una radio en particular o en iVoox, por ejemplo, que en Spotify, que es un servicio que está muy incorporado en nuestro día a día y que permite una accesibilidad mucho mayor por el hecho de no tener que descargar un programa específico o teclear "www" y buscarlo en internet. En este sentido, el hecho de que servicios como Spotify o iTunes hayan incluido el podcast y lo hayan puesto en valor ha alimentado este acceso de nuevos públicos al formato», explica la profesora Elena Neira.

Spotify, con una gran inversión de 500 millones de dólares en el sector de los podcasts —se ha hecho con los estudios Parcast y Gilmet Media, así como Anchor, una aplicación para la creación de podcasts—, no es el único gigante de la industria que apuesta por este formato. Sony también ha hecho inversiones millonarias y empresas emergentes (start-ups) como Luminary o Himalaya han recibido capital por valor de 100 millones de dólares. La estimación oficial es que en 2021 la industria del podcast generará 1.000 millones de dólares, según un estudio de la Agencia de Publicidad Interactiva de Estados Unidos (IAB).