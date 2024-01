El consum de podcasts augmenta durant el confinament

Dins del tip d'entreteniment digital que ens hem fet durant el confinament, hi ha una dada especialment significativa: el consum de podcasts ha augmentat un 25 % segons l'estudi The State of the Podcast Universe, de Voxnext, que inclou el primer semestre de l'any. L'augment d'accessibilitat per als usuaris —gràcies a la incorporació de podcasts a plataformes com Spotify—, l'oferta d'informació fiable heretada de la ràdio i la frescor de les produccions natives d'aquest mitjà són alguns dels motius principals que han fet que milers d'oients s'acostessin per primera vegada a aquest format o s'hi familiaritzessin durant el confinament.

«Si estàs acostumat a veure sèries de televisió a Netflix, el podcast és una alenada d'aire fresc, perquè l'entreteniment és diferent», explica Elena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). «Hi ha hagut un augment molt significatiu de tot l'entreteniment digital: llibres digitals i pel·lícules digitals de consum en streaming, compra de pel·lícules digitals... i, particularment, el consum de podcasts. Penso que durant aquest confinament el que hem fet ha estat bàsicament variar molt en els formats i dedicar molt de temps a descobrir coses noves», afegeix sobre l'augment del consum d'aquest mitjà, que atreu els públics més joves. En concret, sis de cada deu joves d'entre 18 i 24 anys escolta alguna mena de podcast.

Efraín Foglia, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, posa el focus en el podcast com a mitjà informatiu per a oients que desconfien dels mitjans oficials. Segons un estudi elaborat pel Media Psychology Lab, la ràdio és el mitjà que s'adapta més bé a les crisis i el que és percebut com a més creïble pel públic. El podcast hauria heretat aquestes qualitats de la seva antecessora: «Si s'haguessin d'establir les raons d'aquest creixement, una seria la recerca d'informació alternativa als canals no oficials, una mica pel dubte de l'oficialitat i també per la lentitud d'aquests canals. La ràdio sempre ha estat un mitjà adequat en aquesta mena de territoris. Han nascut podcasts basats concretament en el tema del confinament i s'han activat una bona quantitat de projectes que estaven adormits. També s'han engegat pràctiques col·lectives de cooperació o projectes de solidaritat en barris molt interessants, entre els quals podríem esmentar Radio El Lokal, a Barcelona. Segons els sistemes de mesurament propis de la UOC, el consum d'aquesta mena de continguts ha augmentat fins a tres vegades respecte a abans de la pandèmia».