La Mercè, ¿una festividad inclusiva en tiempos de COVID-19?

Un proyecto con financiación europea

Festspace está liderado por la University of the West of Scotland, con la participación de las universidades de Westminster, la Tecnológica de Dublín y la de Gotemburgo, además de la UOC. La investigación está financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, mediante el programa Humanities in the European Research Area (HERA), en virtud del acuerdo de subvención 769478. Se trata de un consorcio entre la Comisión Europea y diferentes agencias estatales de financiación de investigación, como la española.

El proyecto en el que participa la UOC, Public Space Culture and Integration in Europe, es uno de los 20 elegidos en la convocatoria HERA, en la que se presentaron más de 170 proyectos y ha recibido financiación del 6.º y 7.º programas marco de la Unión Europea.

Vídeo de la entrevista a Alba Colombo en UOC News R&I: «Hay que impulsar la inclusión e integración de los eventos públicos»

