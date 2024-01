La Mercè, una festivitat inclusiva en temps de COVID-19?

Les festes integren o bé separen?

«Als espais públics de les ciutats hi ha una massificació d'esdeveniments i es poden produir problemàtiques socials», explica Colombo, investigadora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.

Una de les dificultats principals és la gestió de l'ús dels espais de la ciutat; per tant, «l'estudi analitza com les festes faciliten o restringeixen l'accés a l'espai públic, i si realment generen interacció i intercanvi entre persones de diferents contextos culturals, ètnics, socioeconòmics i sociodemogràfics», explica la investigadora. Un altre dels aspectes que s'estudien és si la diversitat es té en compte des de la concepció i l'organització dels esdeveniments. «Volem saber si generen inclusió i integració i si hi ha alguna barrera social per poder-hi participar», afirma Colombo

Així, doncs, l'estudi intentarà respondre les preguntes següents: quins tipus d'esdeveniment hi ha als espais públics?, com es fan servir aquests entorns que tenen efectes sobre el desenvolupament econòmic o turístic?, com afecten les festes els usuaris habituals d'espais com ara els parcs urbans?, quins efectes generen a llarg termini?, quin és l'impacte de la COVID-19 en els esdeveniments culturals de la ciutat?