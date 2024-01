Doce profesores especializados en enseñanza digital publican un decálogo para la mejora de la docencia en línea

¿Cómo evaluar?

Uno de los elementos clave en este tipo de contexto es la forma de evaluación. Como explican los autores de Decálogo para la mejora de la docencia online, hay muchas alternativas distintas de evaluación. Y en un entorno de estas características, lo ideal es tener todas las fuentes de información posibles sobre la formación. Por eso, aconsejan diversificar al máximo los mecanismos de recogida de datos para la evaluación, y que en lugar de un solo examen final la evaluación sea continua, que sirva para que el propio estudiante identifique sus puntos débiles y pueda mejorarlos, y que haya muchos mecanismos de recogida para la evaluación (pruebas objetivas sencillas, trabajos, actividades en grupo…). «Esa diversidad ayuda a aplicar una evaluación más justa y más equitativa, porque tenemos menos riesgo de equivocarnos», recuerda Albert Sangrà, miembro del grupo de investigación Edul@b de la UOC.

En cuanto a las actividades en línea, igualmente fundamentales en la formación, la propuesta es preparar a los estudiantes para los momentos no presenciales que puedan venir. Es decir, hay que procurar que los estudiantes se familiaricen con los contenidos cuando no puedan seguir la clase de forma presencial, pero también fomentar la interacción con compañeros y profesorado. Y ya en las clases con el docente, deben aprovechar para cuestionar, profundizar o afianzar nuevos conocimientos. Cuando la presencialidad no sea posible, se recomienda combinar sincronía y asincronía en el entorno digital.

El objetivo principal es diseñar programaciones que contemplen la formación en los dos entornos —presencial y virtual— y establecer los vínculos que permitirán enlazar las actividades que se hagan en un entorno y en el otro. De esa forma se ligarían la presencialidad y la virtualidad entre sí de manera fluida. «Si los estudiantes no pueden asistir a los centros educativos, convendrá que los centros vayan a ellos», afirma Sangrà.