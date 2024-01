Dotze professors especialitzats en ensenyament digital publiquen un decàleg per a la millora de la docència en línia

Una setmana després de la tornada a l'escola, a la Comunitat de Madrid ja hi havia 168 aules en quarantena, un 0,5 % del total, segons les dades que oferia llavors el viceconseller de Salut Pública i Pla COVID-19. Era la confirmació del que esperaven els experts: un curs escolar intermitent en què la presencialitat no sempre serà possible. Com es pot afrontar aquesta situació des de la comunitat educativa? La resposta arriba en format de llibre. Amb el títol Decàleg per a la millora de la docència en línia. Propostes per educar en contextos presencials discontinus, la UOC acaba d'editar un llibre gratuït en obert amb la intenció de posar a disposició de tota la comunitat educativa el coneixement que dotze docents amb una llarga experiència en docència en línia han anat adquirint al llarg de la seva carrera.

«El volíem compartir amb tota la comunitat educativa perquè consideràvem que podíem oferir als docents de tots els nivells la nostra experiència de més de 25 anys en l'ús, el disseny, l'aplicació, l'avaluació, l'anàlisi i el desenvolupament de l'ensenyament en línia», explica el coordinador del llibre, Albert Sangrà, catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya.

I és que, com recorda el docent, el confinament pel qual vam passar entre el març i el juny va deixar en evidència que no estàvem preparats per a la situació d'emergència educativa que vivim. Per primera vegada en la història, l'escola i la universitat deixaven de ser presencials temporalment «sense que ningú esperés que una cosa així pogués passar mai», recorda. I, tot i que la capacitació en competència digital no era ni de bon tros la ideal, tots els professors van haver de fer front a la nova situació com van poder. «El que observem és que es demanava gairebé de manera desesperada suport, ajuda i consell sobre com s'havia de gestionar aquesta situació», recorda. Una mostra d'això és que més de 9.000 professors de 47 països van seguir la iniciativa engegada pel professorat de la UOC, que durant els mesos d'abril, maig i juny va impartir una proposta formativa d'emergència per acompanyar el professorat en la transició forçada a la docència no presencial.