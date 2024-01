Open Evidence liderará un estudio sobre la regulación y la gobernanza de la salud digital en la Unión Europea

¿Quién se hace responsable de las decisiones tomadas mediante un algoritmo para analizar radiografías de cáncer de mama que ha sido desarrollado en España y que se está utilizando en un centro médico de Alemania? ¿Por qué regulación debe regirse un servicio de telemedicina francés que atiende a un paciente en Cataluña? Este tipo de cuestiones son las que deberá responder un estudio europeo liderado por Open Evidence, spin-off de la UOC fundada y dirigida por el investigador y profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC Francisco Lupiáñez-Villanueva. En el proyecto, llamado Study on cross-border digital healthcare in the EU, participarán también la sección de salud de la consultoría Ernst & Young en Francia y Bélgica y la Universidad Politécnica de Madrid. El encargo ha sido realizado por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea mediante un concurso público.

«El objetivo del proyecto es analizar la situación de la salud digital en los estados miembros en el ámbito regulatorio y en el de la gobernanza. Es un proyecto ambicioso con una visión holística de la salud digital, pues incluye la provisión de servicios y productos de salud digital, los datos de salud y la inteligencia artificial —una de las herramientas más potentes que tenemos actualmente—. Este análisis será un instrumento en el que se podrá apoyar la Comisión Europea para diseñar políticas sobre salud digital en la Unión Europea», explica Lupiáñez-Villanueva.

El proyecto también analizará la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, más concretamente el artículo 14, que prevé la cooperación y el intercambio de información sobre salud digital (e-health) entre estados miembros.