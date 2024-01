Open Evidence liderarà un estudi sobre la regulació i la governança de la salut digital a la Unió Europea

Qui es fa responsable de les decisions preses mitjançant un algoritme per analitzar radiografies de càncer de mama que ha estat desenvolupat a l'Estat espanyol i que es fa servir en un centre mèdic d'Alemanya? Per quina regulació s'ha de regir un servei de telemedicina francès que atén un pacient a Catalunya? Aquesta mena de preguntes són les que haurà de respondre un estudi europeu liderat per Open Evidence, spin-off de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) fundada i dirigida per l'investigador i professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC Francisco Lupiáñez-Villanueva. En el projecte, anomenat Study on cross-border digital healthcare in the EU, també hi participaran la secció de salut de la consultoria Ernst & Young de França i Bèlgica i la Universitat Politècnica de Madrid. L'encàrrec l'ha fet la Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea mitjançant un concurs públic.

«L'objectiu del projecte és analitzar la situació de la salut digital en els estats membres en l'àmbit de la regulació i en el de la governança. És un projecte ambiciós amb una visió holística de la salut digital, ja que inclou la provisió de serveis i productes de salut digital, les dades de salut i la intel·ligència artificial —una de les eines més potents que tenim actualment. Aquesta anàlisi serà un instrument en el qual es podrà basar la Comissió Europea per dissenyar polítiques de salut digital dins la Unió Europea», explica Lupiáñez-Villanueva.

El projecte també analitzarà la Directiva 2011/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, relativa a l'aplicació dels drets dels pacients en l'assistència sanitària transfronterera, més concretament l'article 14, que preveu la cooperació i l'intercanvi d'informació sobre salut digital (e-health) entre estats membres.