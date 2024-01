La profesora de la UOC Sílvia Sivera recibe la distinción Jaume Vicens Vives de la Generalitat

Sílvia Sivera, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, ha recibido la distinción Jaume Vicens Vives de la Generalitat por su trayectoria profesional comprometida con la contribución al desarrollo de las capacidades creativas del estudiantado, basada en la creación y la implementación de herramientas, metodologías y recursos innovadores en la docencia virtual de la creatividad, además de la transferencia y la difusión del conocimiento. El Gobierno de la Generalitat ha concedido estas distinciones dedicadas a la calidad docente universitaria a dos profesoras más y a tres proyectos de universidades catalanas. Sivera recibirá 20.000 euros, que deberá destinar a proyectos de innovación y mejora docente.

Para Sivera, este premio representa un reconocimiento a una trayectoria comprometida de contribución al desarrollo de las capacidades creativas del estudiantado, basada en la ideación y la implementación de herramientas, metodologías y recursos innovadores. «Este camino ha sido posible gracias a un montón de compañeras y compañeros de todas las áreas y los departamentos de la universidad, que me han acompañado, inspirado, animado y ayudado a hacer posibles herramientas como Kronos, juegos digitales como Houston y TOPS, el breakout Escapa del aula, plataformas de aprendizaje como el Club de crea-lectura o los Premios Brava, materiales como el Cuaderno de pensar o Fitness creativo…». Sivera también agradece al equipo docente colaborador que haya sido «la chispa de tantas ideas y la llama para mantener la pasión por la creatividad en las aulas». La profesora premiada también quiere dar las gracias al estudiantado, que «ha acogido propuestas, ha sufrido pruebas piloto y ha dado valiosas opiniones para sacar adelante cada versión beta e ir mejorando. Por tanto, esta distinción es para toda la comunidad UOC».

Sivera es experta en publicidad, creatividad, publicidad viral, marketing viral, creatividad publicitaria, publicidad y TIC, redacción publicitaria, lenguaje publicitario y publicidad alternativa. Además, compagina la actividad docente con la investigadora en el grupo de investigación en Aprendizajes, Medios de comunicación y Entretenimiento (GAME) de la UOC.

Su investigación se centra en el estudio de los usos comunicativos —​​‍especialmente publicitarios​​‍— de las TIC por parte de las organizaciones (anunciantes y agencias de publicidad). Sus intereses de investigación son el estudio de la naturaleza y las dimensiones del marketing y la publicidad viral, además de su implicación con las redes sociales. También está especializada en creatividad e innovación publicitaria, desde la perspectiva de nuevas formas alternativas de comunicación persuasiva.

Antes de su actividad docente en la UOC, de 1989 a 2006 trabajó como creativa en agencias de publicidad convencional: primero, en agencias locales especializadas en marketing directo e intercambio publicitario (bartering) televisivo y, más adelante, en agencias internacionales de publicidad convencional. Durante sus años de experiencia como redactora, participó en la creación de campañas publicitarias convencionales (above the line) y no convencionales (below the line) para marcas como BBVA, Borges, Braun, Caixa Catalunya, Cola Cao, Pastas Gallo, Gas Natural, Henkel, Lindt, Nestlé, Pompadour, Puig, Radiant, Roche, Salvat, Tous, Vileda, etc.