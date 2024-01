La professora de la UOC Sílvia Sivera rep la distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat

Sílvia Sivera, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, ha rebut la distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat per la seva trajectòria professional compromesa amb la contribució al desenvolupament de les capacitats creatives de l'estudiantat, basada en la creació i la implementació d'eines, metodologies i recursos innovadors en la docència virtual de la creativitat, a més de la transferència i la difusió del coneixement. El Govern de la Generalitat ha concedit aquestes distincions dedicades a la qualitat docent universitària a dues professores més i a tres projectes d'universitats catalanes. Sivera rebrà 20.000 euros, que haurà de destinar a projectes d'innovació i millora docent.

Per a Sivera, aquest premi representa un reconeixement a una trajectòria compromesa de contribució al desenvolupament de les capacitats creatives de l'estudiantat, basada en la ideació i la implementació d'eines, metodologies i recursos innovadors. «Aquest camí ha estat possible gràcies a un munt de companyes i companys de totes les àrees i els departaments de la Universitat, que m'han acompanyat, inspirat, animat i ajudat a fer possibles eines com Kronos, jocs digitals com Houston i TOPS, el breakout Escapa de l'aula, plataformes d'aprenentatge com el Club de crea-lectura o els Premis Brava, materials com el Quadern de pensar o Fitness creatiu…». Sivera també agraeix a l'equip docent col·laborador que hagi estat «espurna de tantes idees i flama per mantenir la passió per la creativitat a les aules». La professora premiada també vol donar les gràcies a l'estudiantat, que «ha acollit propostes, ha patit proves pilot i ha donat opinions valuoses per tirar endavant cada versió beta i anar millorant. Per tant, aquesta distinció és per a tota la comunitat UOC».

Sivera és experta en publicitat, creativitat, publicitat viral, màrqueting viral, creativitat publicitària, publicitat i TIC, redacció publicitària, llenguatge publicitari i publicitat alternativa. A més, compagina l'activitat docent amb la investigadora al grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans de comunicació i Entreteniment (GAME) de la UOC.

La recerca de Sivera se centra en l'estudi dels usos comunicatius —​​‍especialment publicitaris​​‍— de les TIC per part de les organitzacions (anunciants i agències de publicitat). Els seus interessos de recerca principals són l'estudi de la naturalesa i les dimensions del màrqueting i la publicitat viral, a més de la implicació que tenen amb les xarxes socials. També està especialitzada en creativitat i innovació publicitària, des de la perspectiva de noves formes alternatives de comunicació persuasiva.

Abans de la seva activitat docent a la UOC, del 1989 al 2006 va treballar com a creativa en agències de publicitat convencional: primer, en agències locals especialitzades en màrqueting directe i bescanvi per programa (bartering) televisiu i, més endavant, en agències internacionals de publicitat convencional. Durant els anys d'experiència com a redactora, va participar en la creació de campanyes publicitàries convencionals (above the line) i no convencionals (below the line) per a marques com BBVA, Borges, Braun, Caixa Catalunya, Cola Cao, Pastas Gallo, Gas Natural, Henkel, Lindt, Nestlé, Pompadour, Puig, Radiant, Roche, Salvat, Tous, Vileda, etc.