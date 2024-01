Aumentan los consumidores ecoactivos en el mundo por la pandemia

Los ecoactivos, un target muy interesante para el mercado

Que cada vez haya más personas preocupadas por el medioambiente es una buena noticia para el planeta y para las propias marcas. Los ecoactivos son un grupo muy interesante para el mercado. Según el informe, este grupo tiene un gasto mundial de 382 billones de dólares en los bienes de consumo de alta rotación (fast moving consumer goods). «Estos consumidores suponen un sector muy importante —​en 2020 son ya el 20 % del total​— y las marcas saben que ese gasto lo van a dedicar a aquellas que cubran las expectativas medioambientales que ellos demandan», detalla Gázquez-Abad.

Las marcas que inviertan en sostenibilidad y cuidado del medioambiente pueden llegar a este cliente con un poder adquisitivo medio-alto. «El consumidor ecoactivo está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para adquirir ese tipo de productos; las empresas pueden estar seguras de que la inversión que hacen tendrá su recompensa», afirma.

Baja un 8 % el número de consumidores ecorresignados

Al otro lado de la balanza está el consumidor ecorresignado, es decir, aquel consumidor que no tiene mucho interés por los retos medioambientales a los que se enfrenta el mundo y que no lleva a cabo ninguna medida para mejorar. Aun así, las cifras demuestran que este tipo de consumidor decrece un 8 % a escala global. En Latinoamérica es donde más baja —​un 16 % en comparación con el año 2019—, seguida de Europa del Este —​con un 7 %—. «En el grupo de ecorresignados se sitúan las clases sociales bajas, cuyo poder adquisitivo no les permite plantearse la compra de productos de mayor precio y que en muchas ocasiones no poseen la cultura necesaria para entender esta necesidad ambiental y social», afirma Soler. La experta añade que «son personas que sí son muy sensibles al precio, y que asumen, consciente o inconscientemente, que por un precio inferior no pueden obtener una calidad mayor». Según Gázquez-Abad, también influye la educación: habitualmente, a mayor nivel cultural, mayor sea la conciencia ecológica y medioambiental.