Augmenten els consumidors ecoactius al món per la pandèmia

La seguretat alimentària i la pol·lució, noves preocupacions derivades de la COVID-19

Els consumidors ecoactius busquen estratègies per reduir el seu nivell de rebuig de plàstics sempre o molt sovint, mentre que els ecoconsiderats són aquells que simpatitzen amb certes accions però que no sempre les porten a terme, tot i que són conscients de la importància que tenen. «La pandèmia ha donat lloc a un individu més preocupat per la higiene i pels aspectes sanitaris», afirma Gázquez-Abad. La pol·lució de l'aire i la seguretat alimentària són les qüestions que creixen més com a preocupacions més grans dels consumidors aquest 2020: en relació amb el 2019, aquestes preocupacions han augmentat un 1,1 % i un 1,9 % respectivament.

Per a Gázquez-Abad, «la COVID-19 ha incrementat, si era possible, aquesta necessitat de comunicar que la marca o l'establiment són segurs pel consumidor. La pandèmia ha intensificat la importància de tot lo relacionat amb la seguretat alimentària i la necessitat de saber quin és l'origen del que mengem, com es manipulen els aliments en els diferents nivells de la cadena de distribució, etc.». A l'hora de comprar, a l’Europa de l'Est, es revisen 3,8 elements i són dos els àmbits en què els consumidors estan més compromesos: la garantia i qualitat dels productes, i l'embalatge (packaging). «Davant d'aquesta situació de pandèmia, el consumidor presta més atenció a la manera com es fabriquen els productes i els materials que es fan servir per envasar-los; li interessa aquesta informació i influeix en la seva decisió de compra, potser fins i tot en detriment d'altres variables, com el nombre de calories o la quantitat de sucre del producte», afirma Soler.

«El tema del packaging és fonamental, ja que és un dels aspectes més visibles d'un producte, sent més fàcil de valorar per part del consumidor», explica Gázquez-Abad, que afegeix que «cal que la comunicació entre les marques i els consumidors sigui fluida, de manera que el consumidor sàpiga què fan les marques per tenir cura del medi ambient».