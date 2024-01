El 2021: ¿el año de la prohibición de las armas nucleares?

Un paradigma antiguo y desfasado

El tratado también pone sobre la mesa la polarización en las relaciones internacionales del papel que debe tener la disuasión nuclear, que es el argumento que se utiliza para justificar la producción y la posesión de armas nucleares. A estas armas se las consideró, durante la guerra fría, «el máximo exponente y la fuerza mayor para tener poder de disuasión, lo que hará que otro estado enemigo tenga miedo», explica Rajmil. Este razonamiento sirvió en un escenario de confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, recuerda el experto: «Las dos potencias no se atacaron por el equilibrio basado en la doctrina de la mutually assured destruction (MAD): "Ambos sabemos que podemos morir y, por lo tanto, no usaremos las armas"».

Rajmil piensa que este razonamiento ya no justifica la existencia de las armas nucleares, porque el mundo ha cambiado mucho. «Todavía argumentan el hecho de tenerlas basándose en el paradigma clásico y en el frágil equilibrio que existe entre los estados nucleares, sin tener en cuenta que los estados no siempre compartirán la misma racionalidad», advierte Rajmil. En este sentido, habría que pensar que no siempre son los estados los que pueden disponer de armas nucleares, porque también podría tenerlas «un grupo terrorista que coja el poder». «¿Cómo puedes decir que podrá funcionar siempre la teoría de la disuasión?», se pregunta. Aparte de esto, cita ejemplos en la historia actual que demuestran que la teoría de la disuasión nuclear no siempre ha funcionado. La existencia de armas nucleares, por ejemplo, no frenó a las milicias del Vietcong en Vietnam.

Los detractores del acuerdo pueden alegar en contra que el tratado «pasa por encima de otros instrumentos que ya han sido acordados internacionalmente y consensuados, y que no hacen falta instrumentos duplicados». Pero esto «no es verdad», sostiene Rajmil: «Lo que ofrece el TPNW es un instrumento paralelo cuyo objetivo es poner más presión para que los estados se pongan a negociar. No hay que observarlo como algo que elimina el resto de instrumentos, sino que es complementario a ellos, es una ayuda más y pone los sedimentos para ir avanzando y tener seguridad en el mundo».

Hace falta más debate público

A pesar de que el debate público sobre las armas nucleares en países como España es pequeño, Rajmil advierte que la gente «a menudo ignora» que es un factor que «mueve mucho las relaciones internacionales». El experto subraya que es una cuestión que «nos influye a todos» y, en cambio, «la gente no la tiene interiorizada». Avisa de que «deberíamos ser conscientes como sociedad civil de los riesgos del uso incontrolado de este tipo de armas». No es solo el efecto nefasto que tendrían y el daño que se podría causar si se utilizaran, sino que las pruebas que se han realizado hasta ahora también han tenido unas consecuencias ecológicas muy graves, por ejemplo, en lugares del Pacífico.

Además, añade el experto, el nuevo tratado es una «iniciativa global de estabilización» que puede contribuir a «esterilizar» conflictos en zonas inestables del mundo donde hay equilibrios de poder frágiles, como ocurre actualmente en Oriente Próximo con la crisis entre Irán e Israel, una cuestión que Rajmil ha analizado en un artículo en la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos.