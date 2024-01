El 2021: l'any de la prohibició de les armes nuclears?

Un paradigma antic i desfasat

El tractat també posa sobre la taula la polarització en les relacions internacionals del paper que ha de tenir la dissuasió nuclear, que és l'argument que s'utilitza per justificar la producció i la possessió d'armes nuclears. A aquestes armes se les va considerar, durant la guerra freda, «el màxim exponent i la força major per tenir poder de dissuasió, allò que farà que un altre estat enemic tingui por», explica Rajmil. Aquest raonament va servir en un escenari de confrontació entre els Estats Units i la Unió Soviètica, recorda l'expert: «Les dues potències no es van atacar per l'equilibri basat en la doctrina de la mutually assured destruction (MAD): "Tots dos sabem que podem morir i, per tant, no farem servir les armes"».

Rajmil pensa que aquest raonament ja no justifica l'existència de les armes nuclears, perquè el món ha canviat molt. «Encara argumenten el fet de tenir-les basant-se en el paradigma clàssic i en l'equilibri fràgil que hi ha entre els estats nuclears, sense tenir en compte que els estats no sempre compartiran la mateixa racionalitat», adverteix Rajmil. En aquest sentit, caldria pensar que no sempre són els estats els que poden disposar d'armes nuclears, perquè també en podria tenir «un grup terrorista que agafi el poder». «Com pots dir que podrà funcionar sempre la teoria de la dissuasió?», es pregunta. A banda d'això, cita exemples en la història actual que demostren que la teoria de la dissuasió nuclear no ha funcionat sempre. L'existència d'armes nuclears, per exemple, no va frenar les milícies del Vietcong al Vietnam.

Els detractors de l'acord poden al·legar en contra que el tractat «passa per damunt d'altres instruments que ja s'han acordat internacionalment i que s'han consensuat, i que no en fan falta de duplicats». Però això «no és veritat», sosté Rajmil: «El que ofereix el TPNW és un instrument paral·lel que té l'objectiu de posar més pressió perquè els estats es posin a negociar. No s'ha d'observar com quelcom que elimina la resta d'instruments, sinó que n'és complementari, que és una ajuda més i que posa els sediments per anar avançant i tenir seguretat al món».

Cal més debat públic

Malgrat que el debat públic sobre les armes nuclears en països com Espanya és petit, Rajmil adverteix que la gent «sovint ignora» que és un factor que «mou molt les relacions internacionals». L'expert subratlla que és una qüestió que «ens influeix a tots» i, en canvi, «la gent no la té interioritzada». Avisa que «hauríem de ser conscients com a societat civil dels riscos de l'ús incontrolat d'aquest tipus d'armes». No és tan sols l'efecte nefast que tindrien i el mal que es podria causar si es fessin servir, sinó que les proves que s'han fet fins ara també han tingut unes conseqüències ecològiques molt greus, per exemple, en indrets del Pacífic.

A més a més, afegeix l'expert, el nou tractat és una «iniciativa global d'estabilització» que pot contribuir a «esterilitzar» conflictes en zones inestables del món on hi ha equilibris de poder fràgils, com passa actualment al Pròxim Orient amb la crisi entre l'Iran i Israel, una qüestió que Rajmil ha analitzat en un article a la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos.