Detectar víctimas infantiles es clave para prevenir la violencia contra las mujeres

Detectar víctimas infantiles

Según indica Josep Maria Tamarit, «los niños que sufren abuso sexual, maltrato o que están expuestos a la violencia de sus progenitores tienen un riesgo mucho más alto de tener y también de sufrir en la vida adulta conductas de violencia en las relaciones de pareja».

Así pues, «es fundamental tomarse en serio la detección y la prevención de la victimización infantil, que en gran parte tiene lugar dentro de la familia, y proteger y dar apoyo a los niños víctimas», destaca el catedrático de Derecho Penal.

Por su parte, Milagros Sáinz afirma que «las nuevas generaciones deben educar en la corresponsabilidad y no tolerar ninguna situación de violencia, ni hacia ellas mismas ni hacia otras personas de su entorno, ya sean madres, hermanas, vecinas o compañeras de clase».

La experta apunta que hay que aprovechar el reconocimiento que tienen la imagen y la apariencia física en las redes sociales para promover el empoderamiento de las mujeres y no la dominación sexual del hombre respecto a la mujer. «El empoderamiento de las niñas, las jóvenes y las mujeres es crucial. No solo para sentir que tenemos un papel activo en cualquier relación con cualquier persona, sino también para aprender a no normalizar situaciones de falta de respeto o de violencia», explica.

Eso sí, Tamarit subraya que, según algunos estudios, «los más jóvenes, por su familiaridad con la red, se protegen más que muchos adultos de determinados riesgos, como los derivados del sexteo».