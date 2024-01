Detectar víctimes infantils és clau per prevenir la violència contra les dones

El 25 de novembre està marcat al calendari de l'ONU com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Altres institucions parlen de violència de gènere o masclista. Sigui com sigui, les dades mostren que hi ha feina per fer. Segons l'última Macroenquesta de violència contra la dona publicada pel Ministeri d'Igualtat, poc més de la meitat de les ciutadanes més grans de setze anys haurien patit algun grau de violència pel fet de ser dones al llarg de la seva vida. Més de quaranta dones han estat assassinades a l'estat espanyol aquest 2020 per les seves parelles o exparelles. I, com subratlla el catedràtic de Dret Penal Josep Maria Tamarit, expert en victimologia de la UOC i coautor del llibre Violencia y género en las relaciones de pareja, «en més de la meitat de parelles es produeix violència psicològica i aproximadament en un 12 % també física».

És, doncs, una bona ocasió per prendre consciència i mirar de combatre estereotips. Tal com indica la vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, Pastora Martínez Samper, «conscienciar sobre les violències masclistes significa ser capaços de comprendre-les en totes les seves dimensions, que inclouen hàbits i conductes personals i col·lectius. És com posar-te unes ulleres que et permeten veure la part soterrada de l'iceberg».

En aquest context, quina és la millor manera de prevenir la violència? D'evitar que s'acabi produint? No hi ha fórmules màgiques, però sí diversos àmbits d'actuació. Un és la detecció de les víctimes infantils. També cal aprofitar les oportunitats que ofereixen les xarxes socials i internet. O fer canvis culturals a les universitats. En parlen Tamarit, Martínez Samper i dues professionals de la UOC expertes en gènere, Milagros Sáinz, directora del grup de recerca GENTIC de l'IN3, i Maria Olivella, coordinadora de la Unitat d'Igualtat.