Cultura financiera, la gran asignatura pendiente

De la nómina a la declaración de la renta

Como casos prácticos, la profesora cita el cobro de nóminas, cuya cuantía se negocia con el salario bruto anual. Los trabajadores no tienen en cuenta la parte impositiva porque, «al final, a la gente lo que le importa es qué va a cobrar a fin de mes». Otro caso es cuando se pide un préstamo al banco y los intereses que habrá que pagar. Toda esta información no es clara, no está en un lenguaje simple que la haga compresible y, como «no hay educación financiera, no se entiende».

Según la profesora de la UOC, un hecho importante es la «toma de conciencia» sobre los impuestos que se pagan, y propone, por ejemplo, una planificación financiera al comienzo del año para tener una previsión sobre los momentos del año en los que los impuestos u otros gastos que no tienen una frecuencia mensual. La planificación es especialmente valiosa cuando llega el momento de hacer la declaración de la renta, un sistema que Ruiz considera que no está equilibrado. ¿Por qué razón? «Porque los propios reguladores establecen sistemas para favorecer a las grandes fortunas», apunta la profesora.