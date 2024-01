Cultura financera, la gran assignatura pendent

De la nòmina a la declaració de la renda

Com a casos pràctics, la professora cita el cobrament de nòmines, la quantia de les quals es negocia amb el salari brut anual. Els treballadors no tenen en compte la part impositiva perquè, «al final, a la gent el que li importa és què cobrarà a final de mes». Un altre cas és quan es demana un préstec al banc i els interessos que s'hauran de pagar. Tota aquesta informació, tot i ser clara, no està en un llenguatge simple que la faci comprensible i, com que «no hi ha educació financera, no s'entén».

Per a la professora de la UOC, un fet important és la «presa de consciència» sobre els impostos que es paguen, i proposa, per exemple, una planificació financera al començament de l'any per tenir una previsió sobre els moments de l'any en què els impostos o altres despeses que no tenen una freqüència mensual. La planificació és especialment valuosa quan arriba el moment de fer la declaració de la renda, un sistema que Ruiz considera que no està equilibrat. Per quina raó? «Perquè els mateixos reguladors estableixen sistemes per afavorir les grans fortunes», apunta la professora.