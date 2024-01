La rentabilidad de los villancicos, otro de los negocios de la Navidad

A pesar de que el consumo masivo de villancicos se produce durante la época navideña, año tras año estas canciones consiguen liderar las listas de ventas musicales de la gran mayoría de países. El caso con mayor repercusión es el de All I Want for Christmas Is You, la canción de Mariah Carey, que ya ha vuelto a ser número uno en la lista Billboard, de los Estados Unidos, y que acumula tres distinciones Guinness por ser la canción más reproducida en un día en Spotify, convirtiéndose en el villancico más reconocible a escala global y el que más semanas ha estado dentro del top 10 de la lista oficial de canciones del Reino Unido.

Con estos datos, y teniendo en cuenta que la canción se estrenó en 1994, es lógico que All I Want for Christmas Is You haya generado más de 60 millones de dólares en derechos, tal y como informaba The Economist. Pero ¿cómo funciona el reparto de derechos de la propiedad intelectual en la industria musical?

El profesor colaborador de Derecho del grado de Comunicación de la UOC y abogado del despacho Croma Legal Sergio de Juan-Creix explica que debemos diferenciar entre derechos morales y patrimoniales: «Los derechos morales no están sujetos al comercio y contemplan, por ejemplo, el derecho a ser reconocido como autor o autora de una obra. Por el contrario, los derechos patrimoniales son los que generan los beneficios económicos e incluyen, entre otros, los derechos de explotación de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación».

Por otro lado, si nos centramos en la industria musical, «los rendimientos derivados de la explotación de los derechos sobre una canción provienen, generalmente, de dos fuentes: por un lado, de los derechos de autor sobre la composición musical y, por otro lado, de los derechos sobre la grabación de la interpretación de una determinada obra; estos últimos también son llamados derechos discográficos», señala Sergio de Juan-Creix. En el caso del villancico de Mariah Carey, cabe destacar que ella es autora e intérprete de la obra, por lo tanto obtiene ingresos como autora e intérprete, mientras que los derechos discográficos los ostenta Columbia (Sony Music Entertainment).