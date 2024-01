La rendibilitat de les nadales, un altre dels negocis del Nadal

Tot i que el consum massiu de nadales es produeix durant l'època nadalenca, any rere any aquestes cançons aconsegueixen encapçalar les llistes de vendes musicals de la gran majoria de països. El cas amb més repercussió és el d’All I Want for Christmas Is You, la cançó de Mariah Carey, que ja ha tornat a ser número u en la llista Billboard, dels Estats Units, i que acumula tres distincions Guinness per ser la cançó més reproduïda en un dia a Spotify, convertint-se en la nadala més reconeixible a escala global i la que més setmanes ha estat dins del top 10 de la llista oficial de cançons del Regne Unit.

Amb aquestes dades, i tenint en compte que la cançó es va estrenar el 1994, és lògic que All I Want for Christmas Is You hagi generat més de 60 milions de dòlars en drets, tal com informava The Economist. Però com funciona el repartiment de drets de la propietat intel·lectual en la indústria musical?

El professor col·laborador de Dret del grau de Comunicació de la UOC i advocat del despatx Croma Legal Sergio de Juan-Creix explica que hem de diferenciar entre drets morals i patrimonials: «Els drets morals no estan subjectes al comerç i preveuen, per exemple, el dret a ser reconegut com a autor o autora d'una obra. Per contra, els drets patrimonials són els que generen els beneficis econòmics i inclouen, entre altres, els drets d'explotació de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació».

D'altra banda, si ens centrem en la indústria musical, «els rendiments derivats de l'explotació dels drets sobre una cançó provenen, generalment, de dues fonts: d'una banda, dels drets d'autor sobre la composició musical i, de l’altra, dels drets sobre l'enregistrament de la interpretació d'una obra determinada; aquests últims també s’anomenen drets discogràfics», assenyala Sergio de Juan-Creix. En el cas de la nadala de Mariah Carey, cal destacar que ella és autora i intèrpret de l'obra, per tant obté ingressos com a autora i intèrpret, mentre que els drets discogràfics els exerceix Columbia (Sony Music Entertainment).