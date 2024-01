Una nueva herramienta permite que el diseño del software sea más rápido y con menos errores

Una comunidad muy activa a escala nacional e internacional

Otra novedad del método es que se basa en el uso de certificados, que son ejemplos que ilustran el funcionamiento correcto del modelo. «Cuando modificamos un modelo, podríamos ahorrarnos verificarlo si tuviéramos un nuevo certificado para él», mantiene el investigador.

La clave está en que adaptar un certificado es mucho menos costoso que repetir la verificación. El artículo explica cómo realizar este proceso: en lugar de verificar el nuevo modelo, los autores proponen adaptar un certificado del modelo original al nuevo. El mayor reto que tienen ahora por delante es integrar estas técnicas en herramientas y entornos de modelado de software.

En cuanto a la situación del sector, Clarisó, que coordinó durante dos años la Red de Excelencia en Ingeniería del Software Dirigida por Modelos en España, resalta que «la comunidad española de modelado sigue muy activa y participa en diversos proyectos de investigación a escala nacional e internacional».

De hecho, aunque la red haya finalizado, la comunidad continúa trabajando y colaborando gracias a un congreso anual, las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, donde hay un espacio dedicado a la ingeniería del software dirigida por modelos.

La investigación forma parte del proyecto europeo «MegaM@Rt2: MegaModelling at Runtime» (2020 ECSEL Joint Undertaking Project, 737494) y del proyecto «Open Data for All: an API-based infrastructure for exploiting online data sources» (TIN2016-75944-R), financiado por el Plan estatal de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Esta investigación favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 9, industria, innovación e infraestructura.

Clarisó, R.; González, C. A.; Cabot, J. «Incremental Verification of UML/OCL Models». Journal of Object Technology. DOI: 10.5381/jot.2020.19.3.a7.

