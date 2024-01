Una nova eina permet que el disseny de 'software' sigui més ràpid i amb menys errors

El paper de les eines de verificació

Per evitar errors que podrien repercutir en el codi mateix i, per tant, en la implementació final del sistema, els enginyers utilitzen eines de verificació. «És clau poder assegurar que els models són correctes per minimitzar possibles errors en el software que es produeixi a partir d'ells», recalca Clarisó.

En un estudi publicat a la revista Journal of Object Technology, Clarisó, Carlos A. González (investigador al Gran Telescopi Canàries) i Jordi Cabot (investigador ICREA) han dissenyat una nova tècnica de verificació en models UML/OCL que resol un problema molt comú. Cada cop que un dissenyador fa un canvi en el model —com ara afegir-hi, esborrar-ne o modificar-ne informació—, cal tornar a analitzar-lo completament. Per això la verificació s'acostuma a fer només al final del procés, quan ja hi ha un model definitiu.

«En l'article proposem mètodes de verificació incremental, és a dir, reduïm l'esforç necessari per verificar un model després de fer-hi canvis», assenyala Clarisó, un dels autors de l'estudi. Això permet que es pugui verificar el model no solament al final, com fins ara, sinó també a mesura que es va construint, sense haver de començar des de zero, la qual cosa facilita la detecció primerenca d'errors.