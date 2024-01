¿Signal o Telegram pueden acabar con el reinado de WhatsApp?

¿Cuál elegir?

El cambio de escenario que supone que los usuarios valoren cada vez más el hecho de no tener que ceder sus datos para poder usar una aplicación implica que las plataformas que tienen acceso a más datos pueden perder usuarios en favor de otras. Porque, como explica Pierre Bourdin, «yo puedo asumir que lo que comparto sea público, pero no el hecho de que, por tener una aplicación, esa aplicación tenga información sobre mí y pueda comerciar con ella».

¿Por qué opción decantarse si valoramos realmente nuestra privacidad? La respuesta no es sencilla. «No hay ninguna aplicación totalmente segura: eso en el mundo de la informática no existe», responde Bourdin. Sin embargo, una fórmula para orientarnos acerca de qué grado de respeto por la privacidad tiene la aplicación que usamos es informarse acerca de cómo gana dinero esa plataforma.

«Ninguna aplicación es gratis aunque no paguemos por ella con dinero, pero todas, hasta la más sencilla, tienen coste, porque su montaje y mantenimiento necesitan inversión. Puede que la mantenga una ONG sin intención de beneficio económico, pero, en general, necesitan ganar dinero, porque hay una infraestructura para que ese mensaje que enviamos llegue, y estamos hablando de muchísimos millones de euros para aplicaciones de esta escala», afirma César Córcoles, que explica que esa obtención de ingresos puede venir de distintas fuentes, ya sea de los metadatos de sus usuarios, de fundaciones que financien al menos parte del mantenimiento o de otras estrategias comerciales. «De momento, WhatsApp no nos está mostrando publicidad, y parece que a corto plazo no lo va a hacer, pero una manera que tiene de sacar dinero es permitir a empresas que nos ofrezcan servicios mediante WhatsApp», pone como ejemplo.

Otro factor que puede hacer que nos decantemos por una u otra aplicación es plantearse quién está detrás de ella. «En Telegram, es un magnate ruso llamado Pável Dúrov; en otros casos son grandes compañías como Facebook, y también están las aplicaciones como Signal, que mantienen distintas asociaciones relacionadas con la defensa de la libertad. Es importante saber si el modelo de negocio de la aplicación en cuestión es la venta de datos o no», aconseja Pierre Bourdin.