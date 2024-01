Signal o Telegram poden posar fi al regnat de WhatsApp?

Quina cal triar?

El canvi d'escenari que comporta que els usuaris valorin cada vegada més el fet de no haver de cedir les seves dades per poder utilitzar una aplicació implica que les plataformes que tenen accés a més dades poden perdre usuaris a favor d'altres plataformes. Perquè, com explica Pierre Bourdin, «jo puc assumir que el que comparteixo sigui públic, però no que, pel fet de tenir una aplicació, aquesta aplicació tingui informació sobre mi i pugui comerciar amb ella», afirma el professor de la UOC.

Per quina opció ens hem de decantar si valorem realment la nostra privacitat? La resposta no és senzilla. «No hi ha cap aplicació totalment segura: això en el món de la informàtica no existeix», respon Bourdin. No obstant això, una fórmula per orientar-nos sobre quin grau de respecte per la privacitat té l'aplicació que fem servir és informar-se sobre com guanya diners aquesta plataforma.

«Cap aplicació no és gratis encara que no paguem per ella amb diners, però totes, fins i tot la més senzilla, tenen cost, perquè el seu muntatge i manteniment necessiten inversió. Pot ser que la mantingui una ONG sense intenció de benefici econòmic, però, en general, necessiten guanyar diners, perquè hi ha una infraestructura perquè aquest missatge que enviem arribi, i estem parlant de moltíssims milions d'euros per a aplicacions d'aquesta escala», afirma César Córcoles, que explica que aquesta obtenció d'ingressos pot venir de diferents fonts, ja sigui de les metadades dels usuaris, de fundacions que en financin almenys part del manteniment o d'altres estratègies comercials. «De moment, WhatsApp no ens està mostrant publicitat, i sembla que a curt termini no ho farà, però una manera que té d'obtenir diners és permetre a empreses que ens ofereixin serveis mitjançant WhatsApp», posa com a exemple.

Un altre factor que pot fer que ens decantem per una aplicació o una altra és plantejar-se qui té darrere. «A Telegram, és un magnat rus anomenat Pàvel Dúrov; en altres casos són grans companyies com Facebook, i també hi ha les aplicacions com Signal, que mantenen diferents associacions relacionades amb la defensa de la llibertat. És important saber si el model de negoci de l'aplicació en qüestió és la venda de dades o no», aconsella Pierre Bourdin.