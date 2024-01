Las redes sociales son también espacio de protesta y movilización para milenials y centenials

Los memes como denuncia social

Para María del Mar Agüera, «el malestar y el interés social, político y económico entre los milenials es evidente, pero la realidad es que ni la mitad de quienes comparten esas denuncias por internet llega a hacer algo por cambiar la situación». Asegura que los milenials «a veces reflejamos nuestros sentimientos y pensamientos utilizando memes y los consumimos a menudo», según los datos recogidos en sus entrevistas a compañeros de su facultad, quienes afirman que su objetivo es la denuncia social a pesar de su apariencia cómica. Para la ponente, «los milenials somos cada vez más exigentes, pero parecemos habernos resignado con algunas cosas. ¿Cómo podemos ir más allá del meme en el activismo?». La respuesta es sencilla: por medio de la educación. Para Agüera, «las nuevas generaciones tenemos que aprender a vivir en el mundo en que estamos con las redes sociales e internet, pero no debemos olvidar lo vital, que es educar a los que vienen en apostar por la lucha activa en la vida diaria y por la lucha por medio de armas poderosas como internet y las redes».

Lucas Barrero, activista ecosocial y autor del estudio El mundo que nos dejáis (Destino), consideró que son la generación crisis: «empezamos con la de 2018 y eso se tradujo en los recortes que notamos en el colegio, en el instituto y en la universidad. Ahora nos encontramos en el contexto del coronavirus, con el que se acrecientan nuestra inseguridad y nuestros problemas. Venimos arrastrando la crisis medioambiental con el cambio climático y la degradación medioambiental». Según él, eso «nos genera una desafección, un desánimo» que ha llevado a los jóvenes a salir a la calle y que se ha traducido en una movilización social. En su caso y en el del movimiento Fridays for Future, del que forma parte, el motor no fue un meme, sino la figura de la joven sueca Greta Thunberg , «que se convirtió en un fenómeno viral tras su intervención en la cumbre climática. Muchos jóvenes compartíamos esos vídeos, memes y sus tuits, y empezamos a hacer huelga todos los viernes». «Lo principal es destacar que son nuevas formas de movilización no regladas ni institucionalizadas. No había ningún tipo de organización, decidimos salir a la calle y generamos un movimiento social, asambleario. Yo diría que no estamos preocupados solo por esta situación de crisis que viene motivada por la crisis medioambiental, sino también por la crisis social, de la inmigración… Los jóvenes estamos en la primera línea, estamos abanderando esas movilizaciones.»

Cristina Barrena, cooperante y exfacilitadora de Global Challenge, compartió su experiencia en esta «iniciativa que busca una sociedad más comprometida con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Los estudiantes participamos como voluntarios y creamos acciones de concienciación y formación con las temáticas que nos interesan. Las hacemos llegar al resto de estudiantes, y Ongawa y la universidad lo facilitan y guían. Esta iniciativa es el primer contacto con el activismo para mucha gente en una etapa —la universitaria— en la que se producen muchos cambios. Es el inicio de un proceso de entendimiento, de una forma de canalización de motivaciones y de unirnos a todos». En el ámbito personal y desde una parte más emocional, para ella, Global Challenge supuso «un punto de encuentro, no estar sola, un "yo también quiero cambiar las cosas", mucha ilusión, mucha motivación, muchos cambios. Fue "un yo sola no puedo y juntas sí que sí, un yo no he venido a la universidad solo para estudiar" y han sido muchas crisis existenciales… En definitiva, ha sido mucho descubrimiento, pensamiento crítico, aprendizaje, puesta en valor del poder del colectivo y de los logros a los que podemos llegar; mucho trabajo en equipo, mucha reflexión, rectificación también, y una visión un poco más global del mundo. Es todo eso que debería ser la universidad.» Ella misma lanzó la pregunta clave: «¿qué está pasando para que esto no sea la universidad en sí misma? Pasa lo mismo que pasa en toda la sociedad. En la universidad está el potencial, la gente que no está desgastada, la gente con ganas de crear un mundo nuevo. Hay que aprovecharlo». Sin embargo, esta ingeniera asegura que falta «el sentimiento de colectividad, el sentimiento de que unidas podemos generar más cambio», y ha detectado «la distancia entre alumnado y profesorado, que muchas veces nos hace tener ciertos prejuicios como si fuésemos enemigos, cuando en realidad deberíamos ser aliados y trabajar juntos. Además, la universidad está dentro de la sociedad y a veces falta esa conexión».

Según Cristina Barrena, los estudiantes «vamos por un foco fijo: vengo a sacarme mi carrera y lo que hay alrededor es una distracción. Pues no, es un aporte. Hay que estar dispuesto a muchas cosas, primero a despertarse, porque quizás una vez abres los ojos ya no puedas cerrarlos, y también a deconstruir para poder construir encima y a ser paciente porque los cambios a largo plazo pueden ser de un mes, de un año o quizás no los vayamos a ver, pues serán para otras generaciones. Hay que estar dispuesto a ser un agente de cambio y a pasárselo a todo el mundo. Eso en sí mismo ya es hacer un cambio. El programa te lo explica».