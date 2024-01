Les xarxes socials també són espai de protesta i mobilització per a mil·lennistes i centennistes

Els mems com a denúncia social

Per a María del Mar Agüera, «el malestar i l'interès social, polític i econòmic entre els mil·lennistes és evident, però la realitat és que ni la meitat dels que comparteixen aquestes denúncies per internet arriba a fer alguna cosa per canviar la situació». Assegura que els mil·lennistes «de vegades reflectim els sentiments i els pensaments amb mems i sovint els fem servir», segons les dades recollides en les entrevistes a companys de la seva facultat, els quals afirmen que aquests mems tenen per objectiu la denúncia social malgrat l'aparença còmica. Per a la ponent, «els mil·lennistes som cada vegada més exigents, però sembla que ens hem resignat amb algunes coses. Com podem anar més enllà del mem en l'activisme?». La resposta és senzilla: per mitjà de l'educació. Per a Agüera, «les noves generacions hem d'aprendre a viure en aquest món amb les xarxes socials i internet, però no hem d'oblidar el que és vital, que és educar els que venen a apostar per la lluita activa en la vida diària i per la lluita per mitjà d'armes poderoses com internet i les xarxes».

Lucas Barrero, activista ecosocial i autor de l'estudi El mundo que nos dejáis (Destino), va considerar que són la generació crisi: «vam començar amb la del 2018 i això es va traduir en les retallades que vam notar a l'escola, a l'institut i a la universitat. Ara som en el context del coronavirus, amb el qual tenim més inseguretat i problemes. Arrosseguem la crisi mediambiental amb el canvi climàtic i la degradació mediambiental». Segons ell, això «ens genera una desafecció, un desànim» que ha portat els joves a sortir al carrer i que s'ha traduït en una mobilització social. En el seu cas i en el del moviment Fridays for Future, del qual forma part, el motor no va ser un mem, sinó la figura de la jove sueca Greta Thunberg, «que es va convertir en un fenomen viral després de la intervenció que va fer en la cimera climàtica. Molts joves que compartíem aquests vídeos, mems i piulades vam començar a fer vaga cada divendres». «El que és més important és destacar que són noves formes de mobilització no reglades ni institucionalitzades. No hi havia cap mena d'organització, vam decidir sortir al carrer i vam generar un moviment social, assembleari. Jo diria que no estem preocupats només per aquesta situació de crisi que és motivada per la crisi mediambiental, sinó també per la crisi social, de la immigració... Els joves som a primera línia, al capdavant d'aquestes mobilitzacions.»

Cristina Barrena, cooperant i exfacilitadora de Global Challenge, va compartir la seva experiència en aquesta «iniciativa que busca una societat més compromesa amb el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030. Els estudiants hi participem com a voluntaris i creem accions de conscienciació i formació amb les temàtiques que ens interessen. Les fem arribar a la resta d'estudiants, i Ongawa i la universitat ho faciliten i guien. Aquesta iniciativa és el primer contacte amb l'activisme per a molta gent en una etapa —la universitària— en què es produeixen molts canvis. És l'inici d'un procés d'entesa, d'una forma de canalització de motivacions i d'unir-nos a tots». En l'àmbit personal i des d'una part més emocional, per a ella, Global Challenge va representar «un punt de trobada, no estar sola, un "jo també vull canviar les coses", molta il·lusió, molta motivació, molts canvis. Va ser "un jo sola no puc i juntes sí que sí, un jo no he vingut a la universitat només per estudiar" i han estat moltes crisis existencials... En definitiva, ha estat molt de descobriment, pensament crític, aprenentatge, posada en valor del poder del col·lectiu i dels èxits a què podem arribar; molta feina en equip, molta reflexió, rectificació també, i una visió una mica més global del món. És tot això que hauria de ser la universitat.» Ella mateixa va llançar la pregunta clau: «què passa perquè això no sigui la universitat en si mateixa? Passa el mateix que passa a tota la societat. A la universitat hi ha el potencial, la gent que no està desgastada, la gent amb ganes de crear un món nou. Cal aprofitar-ho». No obstant això, aquesta enginyera assegura que cal «el sentiment de col·lectivitat, el sentiment que juntes podem generar més canvi», i ha detectat «la distància entre alumnat i professorat, que moltes vegades ens fa tenir alguns prejudicis com si fóssim enemics, quan en realitat hauríem de ser aliats i treballar plegats. A més, la universitat és a dins de la societat i de vegades falta aquesta connexió».

Segons Cristina Barrena, els estudiants «anem amb un focus fix: vinc a treure'm la carrera i el que hi ha al voltant és una distracció. Doncs no, és una aportació. Cal estar disposat a moltes coses, primer a despertar-se, perquè potser un cop obres els ulls ja no els podràs tancar, i també a desconstruir per poder-hi construir a sobre i a ser pacient perquè els canvis a llarg termini poden ser d'un mes, d'un any o potser no els veurem, perquè seran per a altres generacions. Cal estar disposat a ser un agent de canvi i a passar-ho a tothom. Això en si mateix ja és fer un canvi. El programa t'ho explica».