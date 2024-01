Beatriz Ortiz es estudiante del Grado de Comunicación de la UOC y jugadora profesional de waterpolo en el Club Natació Terrassa i en la selección española. Además, la waterpolista vallesana que fue la jugadora más valiosa (MVP) del campeonato europeo del año 2020, competirá de aquí a unas semanas en los Juegos Olímpicos de Tokio después de que el año pasado de cancelaran. Aunque admite que es complicado compaginar el deporte profesional y los estudios universitarios, gracias a la enseñanza a distancia y a la figura del tutor personal, Beatriz está acabando la carrera con muy buenos resultados.

Si la pandemia lo permite, en unos meses competirás en Tokio. ¿Cómo estás consiguiendo compaginarlo todo?

No está siendo nada fácil. Un año olímpico conlleva muchas más horas de entrenamientos con la selección, aparte de las horas que pasamos en los clubes, puesto que las ligas no se paran y seguimos jugando. A causa de la pandemia, nos hemos encontrado con dos años olímpicos, es decir, con dos preparaciones para los JJ. OO. y hemos tenido muchos viajes, muchos entrenamientos y muchas horas de implicación. Es muy duro irte diez días seguidos con la selección y llevar al día todos los trabajos. Cuando viajamos, estamos siete u ocho horas entrenando y jugando y es más complicado centrarse y ponerse a trabajar una vez que llegas a la habitación. En cuanto acabe la Liga a finales de mayo, tenemos dos meses seguidos de viajes sin pisar nuestra casa y entrenando día sí y día también. Quizá sea el momento más duro del semestre, ya que me coincidirán los trabajos finales y los exámenes con los viajes de la selección.

Beatriz, ¿no te has planteado hacer un parón en tus estudios?

Este semestre me inscribí a más asignaturas de lo habitual, ya que, si las apruebo todas, solo me quedará el TFG y dos más el semestre que viene. Quise ponerme un reto personal más e intentar acabar este semestre aprobándolas todas. No haré ningún parón; el semestre acaba en junio y, aunque serán unas semanas complicadas llevándolo todo, voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible.

¿En qué aspectos has valorado más la ayuda de la tutora?

La verdad es que se agradece que la tutora de la universidad entienda y apoye la situación en la que vivimos los deportistas profesionales que queremos compaginar el deporte con los estudios. No es fácil llevarlo todo al día. Ella siempre me ha aconsejado y ayudado a la hora de escoger el número de asignaturas, de organizarme y de planificarme un poco el semestre teniendo en cuenta mis compromisos con la selección.

¿Cuáles son las claves para conseguir impulsar a los estudiantes en su aprendizaje?

Tomarse los estudios de una manera diferente. Al fin y al cabo, y a diferencia de nuestra infancia, muchos estudiamos lo que nos gusta y lo que queremos. Es cuestión de tomárselo de una manera más filosófica e intentar organizarse de la mejor manera posible para poder compaginar estudios, vida social y trabajo.

¿Algún recurso de aprendizaje digital de los muchos que ofrece la UOC que te parezca destacable? ¿Por qué?

La verdad es que estoy contenta con todos los recursos de aprendizaje, hay mucha variedad en las diferentes asignaturas y eso también motiva a la hora de estudiar.

¿Algún otro tema que te gustaría comentar?

Me gustaría decir que son muchos los deportistas de alto nivel que dejan de estudiar una vez llegan a lo más alto del deporte. No es fácil compaginarlo todo y, aunque tengamos que sacarnos los grados universitarios en más años de lo normal, considero que hay que aprovechar y que son de agradecer todas esas facilidades que dan las universidades a distancia como la UOC. Y que ojalá hubiera más deportistas que consiguieran hacer las dos cosas a la vez (deporte y estudios), porque al final esto es lo que nos dará de comer en un futuro.