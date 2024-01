Beatriz Ortiz és estudiant del Grau de Comunicació de la UOC i jugadora professional de waterpolo al Club Natació Terrassa i a la selecció espanyola. A més, la waterpolista vallesana que va ser la jugadora més valuosa (MVP) del campionat europeu de l’any 2020, competirà d'aquí a unes setmanes en els Jocs Olímpics de Tòquio després que l’any passat es cancel·lessin. Tot i que admet que és complicat compaginar l’esport professional i els estudis universitaris, gràcies a l’ensenyament a distància i a la figura del tutor personal, Beatriz està acabant la carrera amb molt bons resultats.

Si la pandèmia ho permet, en uns mesos competiràs a Tòquio. Com estàs aconseguint compaginar-ho tot?

No està sent gens fàcil. Un any olímpic comporta moltes més hores d'entrenaments amb la selecció, a part de les hores que passem als clubs, ja que les lligues no s'aturen i continuem jugant. A causa de la pandèmia, ens hem trobat amb dos anys olímpics, és a dir, amb dues preparacions per als JJOO i hem tingut molts viatges, molts entrenaments i moltes hores d'implicació. És molt dur anar-se'n deu dies seguits amb la selecció i portar al dia tots els treballs. Quan viatgem, estem set o vuit hores entrenant i jugant i és més complicat centrar-se i posar-se a treballar quan arribes a l'habitació. En el moment que acabi la Lliga a finals de maig, tenim dos mesos seguits de viatges sense trepitjar casa nostra i entrenant dia sí i dia també. Potser serà el moment més dur del semestre, ja que em coincidiran els treballs finals i els exàmens amb els viatges de la selecció.

Beatriz, no t'has plantejat fer una aturada en els teus estudis?

Aquest semestre em vaig inscriure a més assignatures de l'habitual, ja que, si les aprovo totes, només em quedarà el TFG i dues més el semestre que ve. Vaig voler posar-me un repte personal més i intentar acabar aquest semestre aprovant-les totes. No faré cap aturada; el semestre s'acaba al juny i, encara que seran unes setmanes complicades portant-ho tot, intentaré fer-ho de la millor manera possible.

En quins aspectes has valorat més l'ajuda de la tutora?

La veritat és que s'agraeix que la tutora de la universitat entengui i doni suport a la situació que vivim els esportistes professionals que volem compaginar l'esport amb els estudis. No és fàcil portar-ho tot al dia. Ella sempre m'ha aconsellat i ajudat a l'hora de triar el nombre d'assignatures, d'organitzar-me i de planificar-me una mica el semestre tenint en compte els meus compromisos amb la selecció.

Quines penses que són les claus per impulsar els estudiants en el seu aprenentatge?

Prendre's els estudis d'una manera diferent. Al cap i a la fi, i a diferència de la nostra infància, molts estudiem el que ens agrada i el que volem. És qüestió de prendre-s'ho d'una manera més filosòfica i intentar organitzar-se de la millor manera possible per poder compaginar estudis, vida social i feina.

Algun recurs d'aprenentatge digital dels molts que ofereix la UOC que et sembli destacable? Per què?

La veritat és que estic contenta amb tots els recursos d'aprenentatge, hi ha molta varietat en les diferents assignatures i això també motiva a l'hora d'estudiar.

Hi ha cap altre tema que t’agradaria comentar?

M'agradaria dir que són molts els esportistes d'alt nivell que deixen d'estudiar quan arriben al cim de l'esport. No és fàcil compaginar-ho tot i, encara que hàgim de treure'ns els graus universitaris en més anys de l'habitual, considero que cal aprofitar i que són d'agrair totes aquestes facilitats que donen les universitats a distància com la UOC. I que tant de bo hi hagués més esportistes que aconseguissin fer les dues coses alhora (esport i estudis), perquè al final això és el que ens donarà menjar en el futur.