Hace unos días hablábamos con Júlia Pons sobre cómo se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio y hoy es el turno de Joan Cañellas, uno de los mejores jugadores catalanes de balonmano y que también estudia nuestro grado de Marketing e Investigación de Mercados.

Formado en el Club Handbol Palautordera, en el año 2000 fichó por el Club Balonmano Granollers, con el que debutó en la máxima categoría. Posteriormente jugó en el FC Barcelona (2005-2008), de nuevo en el BM Granollers (2008-2009), el BM Ciudad Real (2009-2011), el BM Atlético de Madrid (2011-2013), el HSV Hamburgo (2013-2014) y el THW Kiel (2014-2016). En 2016 fichó por el Vardar de Macedonia, equipo con el que ganó la Liga de Campeones de 2017, y en la temporada de 2018-2019 pasó a jugar en el SC Pick Szeged húngaro.

Pronto estarás con el resto del equipo español de balonmano en los Juegos Olímpicos de Japón. ¿Qué importancia tiene este logro en tu trayectoria deportiva?

Para todo deportista, ir a los Juegos Olímpicos es lo máximo. En mi deporte, cada año jugamos o un Europeo o un Mundial, con lo que, tras 13 años en la selección, os podéis imaginar cuántos he jugado ya. Pero las Olimpiadas tienen un toque especial. Solo he ido una vez y nos quedamos fuera de las anteriores por la clasificación. Mi generación tiene una deuda pendiente con las Olimpiadas. Hemos ganado muchas medallas, incluso de oro en Mundiales y Europeos, pero todavía no hemos ganado ninguna medalla olímpica. Con la edad que tenemos, posiblemente esta será la última oportunidad de hacerlo y es muy importante para nosotros. Por esta razón estamos muy motivados y vamos a por todas. Nos queda pendiente esta medalla olímpica y tenemos que conseguirla ahora en Tokio.

Habéis conseguido la mejor década de la historia del balonmano español. ¿Cuáles crees que son los factores clave?

Es difícil valorar los factores clave de nuestro éxito. Hay una parte innegable que es que tenemos muchos jugadores de calidad. Muchos empezamos en la selección desde muy jóvenes, nos hemos quedado y hemos ido creciendo, a pesar de que nuestra estructura ha cambiado un poquito. La gente que ha ido entrando ha suplido con nota a la gente que ya no está. Ahora somos una selección veterana y la clave de nuestro éxito es que hace muchos años que jugamos juntos. Fuera de la selección, la mayoría estamos en equipos de primer nivel, por lo que sabemos gestionar los momentos importantes: nos conocemos y lo aprovechamos, tenemos automatizadas muchas cosas después de compartir tantos años de competición. Tenemos un equilibrio muy bueno. Además, muchos jugamos fuera de España y no tenemos mucho tiempo para estar juntos, pero somos amigos. Cuando llega el momento de la selección, sabemos que es precisamente cuando estaremos todos juntos y lo vivimos muy efusivamente. Esto también es importante.

¿Serán unos Juegos descafeinados por la pandemia?

No sé cómo serán estos Juegos. Tampoco tengo una gran experiencia porque solo he ido una vez. Por lo que tengo entendido, cada vez es diferente pero esta todavía lo será más. De entrada, el país ya es muy diferente al nuestro. Las medidas contra la COVID-19 seguro que serán muy extremas y no creo que podamos ir a ver otras competiciones deportivas, ni tampoco salir ir a dar una vuelta o a pasear. En este sentido, será más duro mentalmente y todos lo tenemos muy presente. Pero estoy convencido de que no serán unos Juegos descafeinados en cuanto a la competición. Esto seguro, al menos en nuestra disciplina. Nosotros vamos a competir y a ganar medalla, y esperamos que los factores externos no nos afecten.

En tu caso, también haces el grado de Marketing e Investigación de Mercados. ¿Qué ha sido lo más difícil de compaginar este año a nivel deportivo con tus estudios? ¿Cómo te has organizado?

Este año todo ha sido más sencillo de gestionar con la UOC porque he tenido más tiempo que otros años por las cuarentenas y por el hecho de que no hemos tenido exámenes presenciales, que es donde yo acostumbraba a tener más problemas. Por mi parte y en cuanto a los estudios, ningún problema y más facilidad para poder hacer las pruebas finales no presenciales.

¿Has recibido ayuda por parte de la UOC y de tu tutor?

Es verdad que tengo muchos tutores: el de la UOC, el que me ha puesto el Consejo Superior de Deportes... Sinceramente, me las intento apañar como siempre he hecho, solo. Si tengo algún problema sí que pido ayuda pero, al no tener exámenes presenciales, no he necesitado contactar con el tutor. En el pasado, algunas veces sí que tuve que perder posibilidades de hacer exámenes porque me coincidían con competiciones; pero ahora, con el nuevo convenio, ya no. Estoy contento con el cambio.

¿Algún consejo para el resto de estudiantes deportistas que tenemos en la UOC?

Mirar los horarios de exámenes por si coinciden con las competiciones, como me ha pasado a mí. Entonces se tiene que ser muy práctico con las PEC porque las pueden ir haciendo en su tiempo libre. Aprovechar los momentos de viajes y los momentos libres para prepararlas durante el semestre. Cuanto antes sepan la disponibilidad durante las fechas de examen, mejor.