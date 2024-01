Fa uns dies parlàvem amb Júlia Pons sobre com es prepara per als Jocs Olímpics de Tòquio i avui és el torn de Joan Cañellas, un dels millors jugadors catalans d'handbol i que també estudia el nostre grau de Màrqueting i Investigació de Mercats.

Format al Club Handbol Palautordera, el 2000 va fitxar pel Club Balonmano Granollers, equip amb el qual va dubtar en la màxima categoria. Posteriorment va jugar al FC Barcelona (2005-2008), de nou al BM Granollers (2008-2009), al BM Ciudad Real (2009-2011), al BM Atlético de Madrid (2011-2013), a l'HSV Hamburg (2013-2014) i al THW Kiel (2014-2016). El 2016 va fitxar pel Vardar de Macedònia, equip amb què va guanyar la Lliga de Campions el 2017, i la temporada 2018-2019 va passar a jugar al SC Pick Szeged hongarès.

Aviat seràs amb la resta de l'equip espanyol d'handbol als Jocs Olímpics del Japó. Quina importància té aquesta fita en la teva trajectòria esportiva?

Per a tot esportista, anar als Jocs Olímpics és el màxim. En el meu esport, cada any juguem o un Europeu o un Mundial, amb la qual cosa, al cap de 13 anys a la selecció, us podeu imaginar quants n'he jugat, ja. Però les Olimpíades tenen un toc especial. Només hi he anat un cop i ens vam quedar fora de l’anterior per la classificació. La meva generació hi té un deute pendent. Hem guanyat moltes medalles, fins i tot d’or en Mundials i Europeus, però encara no hem guanyat cap medalla olímpica. Amb l’edat que tenim, possiblement aquesta serà l'última oportunitat de fer-ho i és molt important per a nosaltres. Per això, estem molt motivats i anem a totes. Ens queda pendent aquesta medalla olímpica i l’hem d’aconseguir ara a Tòquio.

Heu marcat la millor dècada de la història de l'handbol espanyol. Quins penses que en són els factors clau?

És difícil valorar els factors clau del nostre èxit. Hi ha una part innegable que és que tenim molts jugadors de qualitat. Molts vam començar a la selecció de ben joves, ens hem quedat i hem anat creixent, tot i que la nostra estructura ha canviat una miqueta. La gent que ha anat entrant ha suplert amb nota la gent que ja no hi és. Ara som una selecció veterana i la clau del nostre èxit és que fa molts anys que juguem plegats. Fora de la selecció, la majoria estem en equips de primer nivell, amb la qual cosa sabem gestionar els moments importants: ens coneixem i ho aprofitem, tenim automatitzades moltes coses després de compartir tants anys de competició. Tenim un equilibri molt bo. A més, molts juguem fora d'Espanya i no tenim molt de temps per estar junts però som amics. Quan arriba el moment de la selecció, sabem que és precisament quan estarem tots junts i ho vivim molt efusivament. Això també hi fa molt.

Seran uns Jocs descafeïnats per la pandèmia?

No sé com seran, aquests Jocs. Tampoc hi tinc una gran experiència perquè només hi he anat un cop. Pel que tinc entès, cada vegada és diferent, però aquesta encara ho serà més. D’entrada el país ja és molt diferent del nostre. Les mesures contra la COVID-19 segur que seran molt extremes i no penso que puguem anar a veure altres competicions esportives, ni tampoc sortir anar a fer un volt o a passejar. En aquest sentit, serà més dur mentalment i tots ho tenim molt present. Però estic convençut que no seran uns Jocs descafeïnats quant a la competició. Això segur, almenys en la nostra disciplina. Nosaltres hi anem a competir i a guanyar medalla, i esperem que els factors externs no ens afectin gens.

En el teu cas, també fas el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats. Què ha estat el més difícil de compaginar enguany en l'àmbit esportiu amb els teus estudis? Com t’has organitzat?

Enguany tot ha estat més senzill de gestionar amb la UOC perquè he tingut més temps que altres anys per les quarantenes i pel fet que no hem tingut exàmens presencials, que és on jo acostumava a tenir més problemes. Per part meva i pel que fa als estudis, cap problema i més facilitat per poder fer les proves finals no presencials.

Has rebut ajuda per part de la UOC i del teu tutor?

La veritat és que tinc molts tutors: el de la UOC, el que m’ha posat el Consell Superior d'Esports... Sincerament, me les intento apanyar com sempre he fet, sol. Si tinc cap problema sí que demano ajuda però, com que no tinc exàmens presencials, no m'ha calgut contactar amb el tutor. En el passat, algunes vegades sí que vaig haver de perdre possibilitats de fer exàmens perquè em coincidien amb competicions; però ara amb el nou conveni, ja no. Estic content amb el canvi.

Algun consell per a la resta d'estudiants esportistes que tenim a la UOC?

Mirar els horaris d’exàmens per si els coincideix amb les competicions, com m’ha passat a mi. Llavors s’ha de ser molt pràctic amb les PAC perquè les poden anar fent en el temps lliure. Aprofitar els moments de viatges i els moments lliures per preparar-les durant el semestre. Com més aviat sàpiguen la disponibilitat durant les dates d’examen, millor.