El éxito de Twitch: las plataformas de videojuegos traspasan el universo 'gamer'

Récords y política

El confinamiento y las restricciones de interacción social han influido en el acercamiento de todo tipo de públicos a estas herramientas digitales, según los expertos. «La pandemia ha sido responsable de que aumentase exponencialmente nuestra actividad en línea, y los informes publicados hasta la fecha aseguran que la tendencia se va a consolidar este año», augura Neira, que destaca la «conversación» que establecen los grandes comunicadores con sus seguidores.

«Ahí es donde radica la fórmula del éxito. Hay una contribución sustancial de los espectadores a los contenidos de esos influencers, lo que vuelve la emisión más relevante», relata la docente. Los hitos se suceden en estas plataformas. A través de Twitch, Ibai Llanos, por ejemplo, superó a la televisión convencional retransmitiendo las campanadas de Nochevieja, con más de medio millón de espectadores, y hoy entrevista a Gerard Piqué en su canal. Asimismo, el periodista Emilio Doménech, Nanisimo en las redes sociales, realizó un seguimiento de las elecciones estadounidenses a través de la plataforma —⁠en la que cuenta con más de 16.000 seguidores⁠— y también para La Sexta que se convirtió en referencia informativa para muchos jóvenes.

Y es que la política también se ha asomado a esta plataforma. La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez se conectó en plena campaña para pedir el voto mientras jugaba a un videojuego; el partido Más Madrid tiene perfil de Twitch, aunque aún no muy activo, y el presidente francés, Emmanuel Macron, impulsó un debate online en pleno momento de protestas de los chalecos amarillos en las calles. Los políticos buscan un público joven que no va a mítines, pero los profesores de la UOC apuntan a que lo importante no es estar presente, sino qué hacer y cómo. «Simplemente crear un canal porque los jóvenes están allí, sin más, no va a funcionar, ya que se va a interpretar como una invasión de su espacio privado. La clave está en el interlocutor y la puesta en escena del mensaje, y que este sea de interés», defiende Arnedo. Quian considera que estas plataformas serán el «laboratorio de pruebas de un marketing político de precisión», y también señala las «narrativas diferentes» en las que se tendrá que trabajar para tener éxito.