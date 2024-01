L'èxit de Twitch: les plataformes de videojocs traspassen l'univers 'gamer'

Rècords i política

El confinament i les restriccions d'interacció social han influït en l'acostament de tota mena de públics a aquestes eines digitals, segons els experts. «La pandèmia ha estat responsable que l'activitat en línia augmentés exponencialment, i els informes publicats fins ara asseguren que la tendència es consolidarà enguany», augura Neira, que destaca la «conversa» que estableixen els grans comunicadors amb els seus seguidors. «Això és la fórmula de l'èxit. Hi ha una contribució substancial dels espectadors als continguts d'aquests influenciadors, cosa que fa que l'emissió esdevingui més rellevant», relata la docent. Les fites se succeeixen en aquestes plataformes.

Per Twitch, Ibai Llanos, per exemple, va superar la televisió convencional retransmetent les campanades de la nit de Cap d'Any, amb més de mig milió d'espectadors i avui entrevista a Gerard Piqué pel seu canal. Així mateix, el periodista Emilio Doménech, Nanisimo a les xarxes socials, va fer un seguiment de les eleccions nord-americanes mitjançant aquesta plataforma —⁠en què té més de 16.000 seguidors⁠— i també per a La Sexta que va esdevenir un referent informatiu per a molts joves. I és que la política també s'ha deixat veure en aquesta plataforma.

La demòcrata Alexandria Ocasio-Cortez s'hi va connectar en plena campanya per demanar el vot mentre jugava a un videojoc; el partit Más Madrid té perfil de Twitch, tot i que encara no és gaire actiu, i el president francès, Emmanuel Macron, hi va impulsar un debat online en ple moment de protestes de les armilles grogues al carrer. Els polítics busquen un públic jove que no va als mítings, però els professors de la UOC apunten que l'important no és ser-hi present, sinó què s'hi fa i com es fa. «Simplement crear un canal perquè és on hi ha els joves, sense fer res més, no funcionarà, ja que s'interpretarà com una invasió del seu espai privat. La clau depèn de l'interlocutor i de la posada en escena del missatge, i que aquest missatge sigui d'interès», defensa Arnedo. Quian considera que aquestes plataformes seran el «laboratori de proves d'un màrqueting polític de precisió», i també assenyala les «narratives diferents» en què s'haurà de treballar per tenir èxit.