Un 70 % de las personas con dolor crónico ha empeorado durante la pandemia

Nuevas maneras de afrontar el dolor

La pandemia ha cambiado también la forma en que una parte importante de los pacientes gestionan su dolor. Más de la mitad (54,5 %) han modificado como le hacen frente: «El estudio ha mostrado que, desde el inicio del estado de alarma, más de la mitad de los pacientes ha utilizado el descanso para hacer frente al dolor, y un porcentaje similar ha incrementado el consumo de medicación. Ambas cosas podrían ser contraproducentes», explica Rubén Nieto, profesor e investigador del grupo eHealth Lab de la UOC. Con todo, la pandemia también ha incorporado una nueva forma de combatir el dolor que es positiva: el 48,2 % han incluido los estiramientos como nueva herramienta para deshacerse del dolor.

Las TIC, una oportunidad de futuro

«Cuando hay un problema de dolor crónico, es importante que las personas puedan aprender a vivir con él, y que puedan centrarse en conseguir sus objetivos vitales, tengan o no dolor. Eliminar por completo el dolor es difícil, pero aprender a afrontarlo y a vivir con él es posible. Pueden ser útiles las intervenciones biopsicosociales, en las que se trata el dolor de forma global», explica Rubén Nieto, que es especialista en comprensión, evaluación y tratamiento de los problemas de dolor desde un punto de vista multidimensional.

Desgraciadamente, la mayoría de las personas no tienen acceso a estas intervenciones, ya que hay pocos centros que ofrezcan tratamientos desde esta perspectiva, y los profesionales de la salud reciben poca formación específica en gestión del dolor, según Nieto. Pero las TIC se perfilan como una herramienta útil para acercar este tipo de tratamiento a los pacientes con dolor crónico: «Las TIC representan una oportunidad para luchar contra el dolor y mejorar el bienestar, dado que pueden facilitar el acceso a intervenciones basadas en la evidencia con un coste asequible. Y pueden aumentar la autonomía y empoderar a la persona», explica Nieto, que centra una parte de su investigación en la aplicación de las nuevas tecnologías a problemas de salud. Para el investigador, hay que aprender de la experiencia de la pandemia en el uso de las TIC en la salud: «Las posibilidades son infinitas, desde la clásica teleconsulta, hasta soluciones basadas en inteligencia artificial, pero antes es imprescindible planificar y probarlas.»

Segunda parte del estudio

Liderado por el psicólogo e investigador Rubén Nieto, en esta investigación también han participado Beatriz Sora, también investigadora del grupo de investigación eHealth Lab y profesora del Departamento de Psicología de la Universitat Rovira i Virgili; la psicóloga clínica Rebeca Pardo, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Europea de Madrid y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid, y Juan Vicente Luciano Devis y Albert Feliu Soler, investigadores del Instituto de Investigación Sant Joan de Déu y profesionales del Parque Sanitario Sant Joan de Déu.

Para entender mejor la situación de las personas con dolor crónico en el entorno de pandemia, los investigadores han planificado una segunda parte del estudio, en la que se harán entrevistas en profundidad a personas con dolor para conocer de primera mano su situación. El equipo de Rubén Nieto busca personas para participar en el estudio. Si estáis interesados, podéis contactarle por correo electrónico en rnietol@uoc.edu.

Esta investigación favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar.

