Un 70 % de les persones amb dolor crònic ha empitjorat durant la pandèmia

Noves maneres d'afrontar el dolor

La pandèmia ha canviat també la manera com una part important dels pacients gestionen el seu dolor. Més de la meitat (54,5 %) han modificat com hi fan front: «L'estudi ha mostrat que, des de l'inici de l'estat d'alarma, més de la meitat dels pacients ha utilitzat el descans per fer front al dolor, i un percentatge similar ha augmentat el consum de medicació. Ambdues coses podrien ser contraproduents», explica Rubén Nieto, professor i investigador del grup eHealth Lab de la UOC. Amb tot, la pandèmia també ha incorporat una nova manera de combatre el dolor que és positiva: el 48,2 % han inclòs els estiraments com a nova eina per desfer-se del dolor.

Les TIC, una oportunitat de futur

«Quan hi ha un problema de dolor crònic, és important que les persones puguin aprendre a viure amb aquest dolor, i que es puguin centrar a aconseguir els seus objectius vitals, tinguin dolor o no. Eliminar del tot el dolor és difícil, però aprendre a afrontar-lo i a viure-hi és possible. Poden ser útils les intervencions biopsicosocials, en què es tracta el dolor de manera global», explica Rubén Nieto, que és especialista en comprensió, avaluació i tractament dels problemes de dolor des d'un punt de vista multidimensional.

Desgraciadament, la majoria de persones no tenen accés a aquestes intervencions, ja que hi ha pocs centres que ofereixin tractaments des d'aquesta perspectiva, i els professionals de la salut reben poca formació específica en gestió del dolor, segons Nieto. Però les TIC es perfilen com una eina útil per acostar aquest tipus de tractament als pacients amb dolor crònic: «Les TIC representen una oportunitat per lluitar contra el dolor i millorar el benestar, atès que poden facilitar l'accés a intervencions basades en l'evidència amb un cost assequible. I poden augmentar l'autonomia i empoderar la persona», explica Nieto, que centra una part de la seva recerca en l'aplicació de les noves tecnologies a problemes de salut. Per a l'investigador, cal aprendre de l'experiència de la pandèmia en l'ús de les TIC en la salut: «Les possibilitats són infinites, des de la clàssica teleconsulta, fins a solucions basades en intel·ligència artificial, però abans és imprescindible planificar i provar-les.»

Segona part de l'estudi

Liderat pel psicòleg i investigador Rubén Nieto, en aquesta recerca també hi han participat Beatriz Sora, també investigadora del grup de recerca eHealth Lab i professora del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili; la psicòloga clínica Rebeca Pardo, professora del Departament de Psicologia de la Universitat Europea de Madrid i professora associada de la Universitat Autònoma de Madrid, i Juan Vicente Luciano Devis i Albert Feliu Soler, investigadors de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i professionals del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Per entendre millor la situació de les persones amb dolor crònic en l'entorn de pandèmia, els investigadors han planificat una segona part de l'estudi, en la qual es faran entrevistes en profunditat a persones amb dolor per conèixer-ne de primera mà la situació. L'equip de Rubén Nieto busca persones per participar-hi. Si hi esteu interessats, podeu contactar-hi per correu electrònic a rnietol@uoc.edu.

Aquesta recerca afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar.

