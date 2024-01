Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a reducir los accidentes de tráfico en las ciudades

Algoritmos para reducir la probabilidad de accidentes

La inteligencia artificial ha incrementado sus posibilidades, especialmente desde la aparición de tecnologías como las redes neuronales y el aprendizaje automático (machine learning). Mientras que las primeras consisten en un modelo computacional que ha evolucionado a partir de los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento plástico del cerebro, el segundo es una rama de la IA que permite que las máquinas aprendan sin estar expresamente programadas para ello. La tecnología utilizada por el equipo investigador de la UOC se basa precisamente en estos conceptos.

«Utilizamos deep learning —un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático dentro del machine learning— aplicado al tratamiento de imágenes por ordenador», explica Cristina Bustos. «El objetivo de estos algoritmos es identificar patrones en fotos o vídeos para llevar a cabo una tarea concreta, como reconocer qué objetos están presentes, dónde están estos objetos o identificar el contexto general de la imagen, entre otras tareas que pueden ser más complejas, como reconocer qué emoción genera una imagen o un vídeo en una persona».

Los investigadores utilizan redes neuronales convolucionales (convolutional neural networks), cuyo nombre se debe a que estas redes neuronales aplican una operación llamada «convolución» a la imagen de entrada y a lo largo de las capas de la red. «Con esta operación», aclara Bustos, «la red aprende a distinguir patrones sencillos en las primeras capas, como líneas, bordes, texturas, colores o esquinas, y se vuelve más compleja a medida que gana en profundidad». Al final, la red es capaz de identificar patrones complejos, como la cara de una persona o un coche.

Este tipo de redes deben entrenarse para realizar una tarea, a base de repetir los procesos una y otra vez, mientras los investigadores les indican si lo han hecho bien o mal. «A esta red no la entrenamos desde cero», comenta Bustos, «sino que utilizamos una que ya ha sido instruida para otra tarea, como reconocer personas o animales, y aprovechamos su conocimiento para que aprenda a reconocer objetos y patrones peligrosos que pueden ser causa de accidentes».

Inteligencia artificial aliada de los urbanistas

«Uno de los desafíos de las redes neuronales es que —dado que son profundas, no lineales y complejas— no tenemos control sobre qué patrones están aprendiendo», comenta Bustos. «Por eso, hemos utilizado otras técnicas de deep learning, como la image segmentation y el class activation mapping». La primera, aclara, señala exactamente los objetos dentro de una imagen a través de sus píxeles; la segunda es una técnica que indica las regiones de la imagen en las que la red se fija para obtener resultados.

«La inteligencia artificial nos parece una herramienta muy potente para señalar dónde puede haber problemas, pero no va a resolverlos por sí misma», incide Javier Borge. Así, el equipo ha desarrollado una heurística de mejora de la escena urbana, «que tampoco tendría valor si no hubiera detrás un ser humano», como podría ser un planificador urbano, un arquitecto o un ingeniero, que valide e implemente los cambios obtenidos a partir de los datos encontrados por los algoritmos, afirma el investigador.

Gracias a la inteligencia artificial, los investigadores estudian distintos patrones urbanos peligrosos. «En este momento, estamos analizando cómo la escena visual afecta el estrés del conductor», confirma Bustos. Así, los investigadores creen que este tipo de tecnología puede ser muy útil para organismos como la DGT y para diseñar ciudades más seguras en cuanto al tráfico. «El mayor escollo es la disponibilidad de datos: el análisis necesita una colección rica de imágenes street view y de datos abiertos precisos de accidentalidad, geolocalizados y con detalles sobre las personas implicadas, que actualmente no son fáciles de obtener», concluye Javier Borge.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 11, para lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Proyecto SPIP 2017-02263 "Espacio Persona: Big Data para la mejora de la seguridad vial urbana", financiado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

