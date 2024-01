Com la intel·ligència artificial pot ajudar a reduir els accidents de trànsit a les ciutats

Algorismes per reduir la probabilitat d'accidents

Les possibilitats de la intel·ligència artificial han augmentat, especialment des de l'aparició de tecnologies com ara les xarxes neuronals i l'aprenentatge automàtic (machine learning). Mentre que les primeres consisteixen en un model computacional que ha evolucionat a partir dels coneixements adquirits sobre el funcionament plàstic del cervell, el segon és una branca de la IA que permet que les màquines aprenguin sense estar expressament programades per fer-ho. La tecnologia emprada per l'equip investigador de la UOC es basa precisament en aquests conceptes.

«Fem servir deep learning —un conjunt d'algorismes d'aprenentatge automàtic dins del machine learning— aplicat al tractament d'imatges per ordinador», explica Cristina Bustos. «L'objectiu d'aquests algorismes és identificar patrons en fotos o vídeos per dur a terme una tasca concreta, com ara reconèixer quins objectes són presents, on són aquests objectes o identificar el context general de la imatge, entre altres tasques que poden ser més complexes, com ara reconèixer quina emoció genera una imatge o un vídeo a una persona».

Els investigadors fan servir xarxes neuronals convolucionals (convolutional neural networks). El nom d'aquestes xarxes neuronals es deu al fet que apliquen una operació anomenada «convolució» a la imatge d'entrada i al llarg de les capes de la xarxa. «Amb aquesta operació», aclareix Bustos, «la xarxa aprèn a distingir patrons senzills en les primeres capes, com ara línies, vores, textures, colors o cantons, i esdevé més complexa a mesura que guanya profunditat». Finalment, la xarxa és capaç d'identificar patrons complexos, com ara la cara d'una persona o un cotxe.

Aquesta mena de xarxes s'han d'entrenar per fer una tasca concreta, a força de repetir els processos una vegada i una altra, mentre els investigadors els indiquen si ho han fet bé o malament. «No entrenem la xarxa des de zero», comenta Bustos, «sinó que en fem servir una que ja ha estat instruïda per fer una altra tasca, com ara reconèixer persones o animals, i aprofitem els coneixements que té perquè aprengui a reconèixer objectes i patrons perillosos que poden ser causa d'accidents».

Intel·ligència artificial aliada dels urbanistes

«Un dels reptes de les xarxes neuronals és que —atès que són profundes, no lineals i complexes— no controlem els patrons que aprenen», comenta Bustos. «Per això, hem emprat altres tècniques de deep learning, com la image segmentation i el class activation mapping». La primera, aclareix, assenyala exactament els objectes que hi ha en una imatge mitjançant els píxels; la segona és una tècnica que indica les regions de la imatge en què la xarxa es fixa per obtenir resultats.

«Sembla que la intel·ligència artificial és una eina molt potent per assenyalar on hi pot haver problemes, si bé no els podrà resoldre tota sola», incideix Javier Borge. Així, l'equip ha desenvolupat una heurística de millora de l'escena urbana, «que tampoc no tindria valor si darrere no hi hagués un ésser humà», com ara un planificador urbà, un arquitecte o un enginyer, que validi i implementi els canvis obtinguts a partir de les dades trobades pels algorismes, afirma l'investigador.

Gràcies a la intel·ligència artificial, els investigadors estudien diversos patrons urbans perillosos. «En aquest moment, estem analitzant com l'escena visual afecta l'estrès del conductor», confirma Bustos. Així, els investigadors consideren que aquesta mena de tecnologia pot ser molt útil per a organismes com la DGT i per dissenyar ciutats més segures pel que fa al trànsit. «El problema principal és la disponibilitat de dades: l'anàlisi necessita una col·lecció rica d'imatges street view i de dades obertes precises d'accidentalitat, geolocalitzades i amb detalls sobre les persones implicades, que actualment no són fàcils d'obtenir», conclou Javier Borge.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 11, per aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures, resilients i sostenibles.

Article relacionat

Bustos, C.; Rhoads, D.; Solé-Ribalta, A.; Masip, D.; Arenas, A.; Lapedriza, A.; Borge-Holthoefer, J. (2021). «Explainable, automated urban interventions to improve pedestrian and vehicle safety». Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 125, 103018, ISSN 0968-090X. https://doi.org/10.1016/j.trc.2021.103018.

Projecte SPIP 2.017-02.263 "Espai Persona: Big Data per a la millora de la seguretat viària urbana", finançat per la Dirección General de Tráfico (DGT).

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en l'aprenentatge en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.