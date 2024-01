La Beckett y la UOC organizan un ciclo sobre el #jotambé

«If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet.» Con este tuit, el 15 de octubre de 2017, la actriz norteamericana Alyssa Milano incendiaba las redes sociales y daba visibilidad al movimiento #metoo, iniciado en 2006 por la activista afroamericana Tarana Burke.

Hacer visibles los relatos sobre violencias de género no solo nos permite conocer historias que forman parte de nuestra realidad cotidiana, sino que también nos empuja a entender cómo funcionan y se mantienen las estructuras de poder que las generan. Hacer visibles estos relatos nos sitúa también en una posición óptima para imaginar resistencias e incorporarlas en nuestra cotidianidad. Con el ciclo #jotambé, la Sala Beckett y la UOC proponen una reflexión sobre los entramados de poder establecidos y sobre las diferentes herramientas que construimos para hacerles frente.

Las comisarias del ciclo son la vicerrectora de Globalización y Cooperación de la UOC, Pastora Martínez, y la socióloga Maria Olivella, presidenta y coordinadora de la Unidad de Igualdad de la UOC respectivamente.

