La Beckett i la UOC organitzen un cicle sobre el #jotambé

«If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet.» Amb aquesta piulada, el 15 d’octubre del 2017, l’actriu nord-americana Alyssa Milano encenia les xarxes socials i donava visibilitat al moviment #metoo, iniciat el 2006 per l’activista afroamericana Tarana Burke.

Fer visibles els relats sobre violències de gènere no només ens permet conèixer històries que formen part de la nostra realitat quotidiana, sinó que també ens empeny a entendre com funcionen i es mantenen les estructures de poder que les generen. Fer visibles aquests relats ens situa també en una posició òptima per imaginar resistències i incorporar-les en la nostra quotidianitat. Amb el cicle #jotambé, la Sala Beckett i la UOC proposen una reflexió sobre les bastides de poder establertes i sobre les diferents eines que construïm per fer-hi front.

Les comissàries del cicle són la vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, Pastora Martínez, i la sociòloga Maria Olivella, presidenta i coordinadora de la Unitat d’Igualtat de la UOC respectivament.

Si ets de la comunitat de la UOC, pots aconseguir les entrades amb descompte.