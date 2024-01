Un profesor de la UOC estrena en París y Copenhague una instalación de realidad virtual a partir de imágenes de viviendas confinadas

Coger un mando como los de los videojuegos. Ponerse unas gafas de realidad virtual. Y, de repente, encontrarse dentro de un espacio tridimensional de extrañas proporciones, hecho de trozos de interiores de viviendas de todo el mundo captados en pleno confinamiento debido a la COVID-19. Mientras tanto, oír una voz que habla de la cuarentena. Elegir con el mando uno de los objetos del espacio extraño y, como consecuencia, entrar en otro espacio. E ir viviendo todas estas experiencias desde dentro, como si fuéramos los protagonistas.

Esto es, a grandes rasgos, lo que propone un proyecto artístico de realidad virtual e interactividad cocreado por Joan Soler-Adillon, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, que en abril se estrenará en dos importantes festivales de París y de Copenhague.

El proyecto, titulado The Smallest of Worlds, es “una reflexión sobre el valor del espacio privado, que te transporta a lugares extraños, como si fuera un sueño, una especie de poema espacial”, explica Soler-Adillon. El artista catalán, experto en comunicación interactiva y arte digital, es su autor junto con el arquitecto austríaco Uwe Brunner y la escenógrafa alemana Bettina Katja Lange.

El título, detalla el profesor de la UOC, es un juego de palabras: “El mundo de cada uno se ha hecho muy pequeño y el mundo es pequeño porque pasa lo mismo en todas partes”. Es decir, nos hemos quedado más que nunca en casa, en una intimidad con la que hemos establecido una nueva relación y que, a menudo, hemos terminado mostrando más que nunca, ya sea a base de redes sociales, de videollamadas o de reuniones virtuales de trabajo.

A la vez, dice Soler-Adillon, The Smallest of Worlds es un ejemplo de investigación basada en la práctica: “Hemos querido experimentar con la micronarrativa; hemos querido buscar qué historias se pueden contar con realidad virtual que no funcionarían como documental convencional; nos hemos preguntado cómo crear entornos fragmentados, no realistas y con los que la gente conecte de todos modos”.

La muestra ha tenido muy buena acogida y en abril se estrenará en dos destacados festivales europeos, donde las circunstancias han hecho que los artistas presenten dos versiones distintas.

En concreto, el 6 de abril se inaugurará, en París, Les Ailleurs, un festival de nueva creación con un cartel y una puesta en escena imponentes, donde la obra se podrá visitar presencialmente en formato de instalación de realidad virtual y física. Y el 21 de abril, el reconocido festival de documentales CPH: DOX (Festival Internacional de Cine Documental de Copenhague) abrirá virtualmente sus puertas. Allí, The Smallest of Worlds se podrá ver en versión en línea. Además, el proyecto está nominado como finalista del DOK.fest de Múnich.