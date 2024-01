Un professor de la UOC estrena a París i Copenhaguen una instal·lació de realitat virtual a partir d'imatges d'habitatges confinats

Agafar un comandament com els dels videojocs. Posar-se unes ulleres de realitat virtual. I, de cop, trobar-se dins d’un espai tridimensional de proporcions estranyes, fet de trossos d’interiors d’habitatges d’arreu del món captats en ple confinament per la COVID-19. Mentrestant, sentir una veu que parla de la quarantena. Escollir amb el comandament un dels objectes de l’espai estrany i, com a conseqüència, entrar en un altre espai. I anar vivint totes aquestes experiències des de dins, com si en fóssim els protagonistes.

És, a grans trets, el que proposa un projecte artístic de realitat virtual i interactivitat cocreat per Joan Soler-Adillon, professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, que a l’abril s’estrenarà en dos importants festivals de París i de Copenhaguen.

El projecte, titulat The Smallest of Worlds, és “una reflexió sobre el valor de l’espai privat, que et transporta a llocs estranys, com si fos un somni, una mena de poema espacial”, explica Soler-Adillon. L’artista català, expert en comunicació interactiva i art digital, n’és autor juntament amb l’arquitecte austríac Uwe Brunner i l’escenògrafa alemanya Bettina Katja Lange.

El títol, detalla el professor de la UOC, és un joc de paraules: “El món de cadascú s’ha tornat molt petit i el món és petit perquè passa el mateix a tot arreu.” És a dir, ens hem quedat més que mai a casa, en una intimitat amb la qual hem establert una nova relació i que, sovint, hem acabat mostrant més que mai, ja sigui a base de xarxes socials, de videotrucades o de reunions virtuals de feina.

Alhora, diu Soler-Adillon, The Smallest of Worlds és un exemple de recerca basada en la pràctica: “Hem volgut experimentar amb la micronarrativa; hem volgut buscar quines històries es poden explicar amb realitat virtual que no funcionarien com a documental convencional; ens hem preguntat com crear entorns fragmentats, no realistes i amb els quals la gent igualment connecti”.

La mostra ha tingut molt bona acollida i a l’abril s’estrenarà en dos destacats festivals europeus, on les circumstàncies han fet que els artistes hi presentin dues versions diferents.

En concret, el 6 d’abril s’inaugurarà, a París, Les Ailleurs, un festival de nova creació amb un cartell i una posada en escena imponents, on l’obra es podrà visitar presencialment en format d’instal·lació de realitat virtual i física. I el 21 d’abril, el reconegut festival de documentals CPH:DOX (Festival Internacional de Cinema Documental de Copenhaguen) obrirà virtualment les portes. Allà, The Smallest of Worlds es podrà veure en versió en línia. A més, el projecte està nominat com a finalista del DOK.fest de Munic.