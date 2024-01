Compartir y disfrutar las comidas con seres queridos reduce la obesidad y favorece la salud en la adolescencia

La dieta occidental

Para la experta en nutrición Anna Bach-Faig, preservar las tradiciones en la manera de comer es esencial para conservar los beneficios de la dieta mediterránea y promover la salud de las nuevas generaciones. Pero, desde hace varias décadas, la dieta mediterránea pierde peso ante la llamada "dieta occidental", en la que predominan los alimentos procesados y comer de manera rápida, muchas veces frente al televisor.

Considerar estos aspectos, incide el estudio, resulta vital para promocionar una alimentación saludable en la adolescencia y diseñar campañas de salud pública. Un ejemplo de ello fue la campaña Implica't, que se llevó a cabo en Cataluña y en la que participaron investigadores de este estudio. "Igual que aconsejamos comer cinco frutas y verduras diarias", explica Bach-Faig, "se podría recomendar hacer como mínimo una comida en familia al día".

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 3 (Salud y bienestar).

El estudio ha recibido financiación de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (RTI2018-099293-B-I00).

