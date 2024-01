Compartir i gaudir els àpats amb persones estimades redueix l'obesitat i afavoreix la salut en l'adolescència

Menjar en família mantenint els costums de convivialitat tradicionals de la dieta mediterrània influeix en els hàbits d'alimentació de les persones adolescents i prevé trastorns de la conducta alimentària, conclou un nou estudi elaborat per científics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que s'ha publicat a la revista científica d'accés obert International Journal of Environmental Research and Public Health.

"En un moment en què el confinament per la pandèmia ha reviscut els àpats en família, aquest estudi assenyala un dels possibles aspectes positius de la situació que ens ha tocat viure", explica la investigadora de l'estudi Anna Bach-Faig, del grup de recerca Foodlab i professora dels Estudis de Ciències de la Salut.

La recerca estableix que algunes rutines dels àpats familiars, com ara compartir els aliments, seure al voltant d'una taula sense aparells digitals o tenir una conversa agradable, són aspectes beneficiosos per a l'adolescència i contribueixen a la seva salut. D'acord amb altres estudis, la recerca assenyala que aquesta convivialitat, en què és comú conversar i menjar de manera més lenta, promou que la gent adolescent reconegui la sensació de sacietat en els àpats i, indirectament, evita l'obesitat.

L'estudi, que es va dur a terme mitjançant entrevistes en profunditat a famílies de Catalunya amb adolescents d'entre dotze i setze anys, analitza un dels aspectes menys estudiats de la dieta mediterrània: la socialització en els àpats i com la manera en què es consumeixen els aliments repercuteix també en la salut.

"Per tenir una dieta saludable, no solament hi influeix el que mengem, sinó també com ho mengem", explica Anna Bach-Faig. "La dieta mediterrània és molt més que una llista d'aliments. És un model cultural que inclou com se seleccionen, es produeixen, es processen i es consumeixen aquests aliments."