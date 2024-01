Investigadores aportan claves para construir un nuevo modelo de medición de audiencias de las plataformas de 'streaming'

Nuevos parámetros para una medición fiable de las audiencias

El personal investigador de la UOC señala que el concepto de audiencia ha sufrido una alteración dentro de este nuevo ecosistema audiovisual. Esto se debe a la evolución de los parámetros, los cuales integran ahora nuevas métricas, como la retención o la popularidad del contenido, difíciles de estandarizar para su medición.

Así, se considera que para poder realizar una medición más adecuada de las audiencias hay que tener en cuenta factores como la fragmentación de la audiencia, la necesidad de ponderar los datos recabados otorgando peso a variables como la intensidad del visionado —el famoso binge watching— o la volatilidad de los usuarios de las plataformas de reproducción en línea. En este sentido, la investigadora Elena Neira subraya que "debemos incluir nuevas dimensiones, ya que en el nuevo concepto de audiencia destacan aspectos como el compromiso o la implicación de los usuarios con el contenido o la profundidad de atención de cada espectador, entre muchos otros".

La heterogeneidad intrínseca al modelo de negocio de estas plataformas introduce elementos que impiden significativamente la construcción de un concepto de audiencia estándar y global. Por ejemplo, a diferencia de los canales de televisión tradicional, no existe una igualdad de condiciones para las plataformas de reproducción en línea en cuanto al consumo y la penetración en el hogar, la participación y la disponibilidad en el mercado.

Todo ello se traduce en distorsiones en la medición de las audiencias, que se pueden ver más sesgadas si se tiene en cuenta el ciclo de vida del contenido dentro de una plataforma de reproducción en línea, ya que este determinará de forma significativa el número de espectadores.

Otros factores externos que pueden influir en la medición fiable de las audiencias son el impacto conseguido en las redes sociales, el volumen de descargas en la red o el número de consultas realizadas en buscadores como Google.

"El uso de plataformas de reproducción en línea no es residual y está acaparando cada vez más horas del tiempo de entretenimiento de la población, lo que afecta no solo al sector, sino que también tiene implicaciones legislativas, ya que estos modelos de negocio no tienen la misma normativa que las televisiones tradicionales y deberían tener algún tipo de obligación para poder dimensionar la magnitud de su aportación a las arcas del estado", comenta Neira, quien alerta de cómo las plataformas solo suelen aportar datos globales de sus audiencias y no datos específicos de su alcance en cada territorio.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 8, trabajo decente y desarrollo económico e industria, innovación e infraestructuras.

Artículo de referencia

Neira, Elena; Clares-Gavilán, Judith; Sánchez-Navarro, Jordi (2021). "New audience dimensions in streaming platforms: the second life of Money heist on Netflix as a case study". Profesional de la información, v. 30, n. 1, e300113. https://doi.org/10.3145/epi.2021.ene.13

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores y 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (EHC).